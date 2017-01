Premier League. Bardzo dobre informacje dla Bartosza Kapustki!

Bartosz Kapustka (KUBA ATYS)

Bartosz Kapustka nie znalazł się w kadrze na ostatnie spotkanie Leicester City U23. Paradoksalnie to bardzo dobra informacja dla Polaka bo może oznaczać, że co najmniej usiądzie na ławce rezerwowych z Chelsea (sobota, 18.30). A to nie są jedyne dobre wieści dla Polaka.

REKLAMA

Z Leicester odszedł Jeffrey Schlupp. 24-latek trafił do Crystal Palace za 12,5 mln funtów. Schlupp jest pomocnikiem i był rywalem Kapustki; nie tyle do gry w składzie, co jeśli chodzi o obecność w kadrze meczowej. W tym sezonie Schlupp wystąpił w zaledwie czterech meczach Premier League (140 minut). Dodatkowo na Puchar Narodów Afryki poleciał najlepszy piłkarz ligi angielskiej w poprzednim sezonie Riyad Mahrez. To sprawia, że Kapustka ma wyjątkową szansę debiutu w Premier League w najbliższym czasie. Reprezentant Polski niedawno zadebiutował w Leicester, gdy wszedł na ostatnie sześć minut meczu z Evertonem w trzeciej rundzie Pucharu Anglii (2:1). Potem zagrał w drużynie U23 dla której strzelił gola, ale jego ekipa przegrała z Cheltenham aż 1:6. Jose Mourinho vs. Brian Clough. Najlepsze wypowiedzi wielkich trenerów Dwóch reprezentantów Polski wsród najgorszych transferów! Zapłacili miliony...



Jesteś kibicem FC Barcelona? Nie możesz tego nie wiedzieć! [QUIZ] 1/12 Kto strzelił najwięcej goli w historii klubu? Rivaldo Ronaldinho Leo Messi