Siatkówka. Wojciech Ferens: Miałem odgórne "ciśnienie", żeby wrócić, gdy nie byłem na to gotowy

Liczył pan ile czasu minęło od ostatniego rozegranego przez pana meczu?

Jak się zmieniło pana życie od momentu kontuzji podczas meczu w Olsztynie?

- Moja współpraca z Łuczniczką Bydgoszcz nie układała się zbyt dobrze, zarówno z mojego, jak i klubowego punktu widzenia - to pana jeden z niewielu komentarzy po odejściu z bydgoskiego zespołu. Rozstał się pan z klubem de facto na ostatniej prostej do powrotu do zdrowia. Co poszło nie tak?

Wskazuje pan na czas, ale przecież klub wiedział, kiedy ma pan wrócić do grania. Czyli po prostu brakło cierpliwości?

A w pana przypadku tak nie było.

Pewnego dnia po prostu pan usłyszał: "Nasza cierpliwość się kończy, więc rozwiązujemy współpracę"?

To jest jednak ciągle ponad rok nieobecności na parkiecie. Zrozumiał pan co to znaczy niemoc?

Pojawiła się myśl, że to wszystko może się nie udać?

Mówi się, że batalie z własnym zdrowiem są najbardziej wymagające, jednak kiedy się je wygra, to bardzo trudno złamać człowieka. Na to się pan nastawia?

Razem z ofertą z Trefla przyszła ulga?

To kiedy zobaczymy pana na boisku?

Zerwanie więzadeł krzyżowych, które w meczu z AZS-em Olsztyn w 2015 roku przydarzyło się Wojciechowi Ferensowi (wtedy siatkarzowi Łuczniczki Bydgoszcz) wykluczyło byłego reprezentanta Polski na ponad rok z gry. Teraz w nowym klubie, Lotosie Treflu Gdańsk dochodzi do zdrowia i zapowiada, że na boisko wróci silniejszy.: - Na boisku jestem już od jakiegoś czasu i to nie jest tak, że przez ten cały okres nie miałem kontaktu z piłką. W miarę normalnie trenuję od dwóch, trzech miesięcy. Nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o cykl meczowy, to nie było mnie w nim już ponad rok. Moją absencję liczę od momentu operacji, 22 grudnia 2015 roku.- Moje życie stało się inne. Intensywność, która od zawsze mi towarzyszyła, znacznie spadła. Dzięki kontuzji poznałem jednak wiele aspektów, których wcześniej w siatkówce nie dostrzegałem i mam nadzieję, że gdy uda mi się wrócić na parkiet, to ten czas zaprocentuje.- Można to sprowadzić do tego, ile trwa moja rehabilitacja - nasze terminy powrotu na parkiet się nie pokrywały. Nie należy się więc dziwić władzom klubu z Bydgoszczy - zatrudnienie zawodnika, który nie spełnia swoich obowiązków jest dosyć kłopotliwe. Jako siatkarze nie jesteśmy jednak maszynami. Kontuzja przytrafiła mi się w momencie, gdy walczyłem o punkty dla drużyny, czyli starając się zrobić wszystko, by mój zespół wygrał, a to powinno nieco klub zobowiązywać. Mimo tego miałem duże "odgórne" ciśnienie, by wrócić na boisko w czasie, w którym nie byłem jeszcze na to gotowy. Dłuższa rekonwalescencja spowodowana była tym, jak na moje kolano działały obciążenia treningowe. Nie zależało to ode mnie i mojego humoru, ale zwyczajnie od fizjologii. Podsumowując, można powiedzieć, że w kontaktach z klubem finalnie brakowało komunikacji i wzajemnego porozumienia, więc właśnie je wskazałbym jako przyczynę naszego rozstania.- Mrzonka o tym, że po zerwaniu więzadeł krzyżowych wróci się do uprawiania sportu po sześciu miesiącach to bajka. Jest to realne w momencie, gdy od samego początku do końca operacja i rehabilitacja przebiegają idealnie...- Dokładnie tak. Wszystko się przedłużyło, bo zostałem zoperowany nowa metodą, która odbiega od standardowego leczenia zerwania więzadeł krzyżowych. Dodatkowo wystąpiły u mnie również zrosty. Bardziej realistycznie oceniający lekarze mówili o 9-12 miesiącach powrotu do normalności po tego typu urazie. Ja sam teraz mogę potwierdzić, że obecnie jestem w najlepszym momencie rehabilitacji i już niedługo wrócę na boisko.- Przez długi czas rozmawialiśmy z władzami klubu i staraliśmy się znaleźć wyjście z sytuacji. Najwyraźniej mój stan zdrowia w czasie, gdy Łuczniczka rozwiązywała ze mną kontrakt, nie był satysfakcjonujący. Rzecz jasna klub miał prawo do przerwania współpracy, rozstaliśmy się za porozumieniem stron. Na szczęście, niemalże w tym samym momencie, Lotos Trefl Gdańsk wyciągnął do mnie rękę, ciągle wierząc w moje możliwości.- Na pewno były i będą dni, kiedy wszystkiego będzie mi się odechciewać. Jeden z moich znajomych, który przeszedł podobną kontuzję, powiedział mi fajną rzecz - powrót po urazie więzadeł krzyżowych to sinusoida. Nie przebiega on jednostajnym tempem ku lepszej dyspozycji, ale na drodze do zdrowia zdarzają się wzloty i upadki. Mimo tego trzeba walczyć. Wiadomo, że rok to bardzo długi czas, ale, szczerze mówiąc, obawiałem się, że będzie gorzej. Czuję się dobrze, nie widzę w procesie leczenia zaniedbania lub zaniechania, więc krok po kroku staram się zmniejszać sobie margines błędu, wymagać od siebie coraz więcej i cały czas się dopingować. Teraz jestem pod okiem trenera Andrei Anastasiego, który wytycza mi drogę i pcha mnie do przodu, starając się mnie uspokoić i przekonać, że wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. Wiem, że to przyniesie oczekiwany efekt.- Pojawiły się takie myśli. Czasem wydawało mi się, że zaraz będę musiał spakować cały sprzęt siatkarski i schować go głęboko do szafy, bo już go nie użyję. Dzięki mojej rodzinie, fizjoterapeutom, managerowi i przyjaciołom siła i motywacja za każdym razem jednak wracały. Sport to całe moje życie. Poświęciłem mu w zasadzie wszystko i gdyby w tym momencie zniknął, to musiałbym zaczynać od zera. To była dla mnie dodatkowa mobilizacja, bo skoro w mojej dyscyplinie już tyle przeżyłem i tak wiele jej oddałem, to wstydem byłoby z niej zrezygnować. Walczę do końca i jestem dobrej myśli, bo wiem, że pracuję pod dobrą opieką nowego trenera i sztabu medycznego z Gdańska.- Zdecydowanie tak. Największą lekcją, którą odebrałem od kontuzji, to umiejętność czytania własnego ciała - jego potrzeb i tego, jak prawidłowo należy o nie dbać. Zawsze uważałem, że mam pojęcie w temacie zdrowia, jednak teraz dowiedziałem się o nim więcej. To zaprocentuje, ponieważ w przyszłości będę wiedział, co powinienem robić w poszczególnych sytuacjach. Poza tym po podobnych kontuzjach jak moja, sportowcy bardzo często powracają fizycznie silniejsi, szczególnie w nogach, bo nim poświęca się zdecydowanie najwięcej czasu. Uważam więc, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - trzymam się tych słów i się nie poddaję.- Bardzo duża. Wielkie podziękowania za to należą się mojemu managerowi, który stanął na wysokości zadania. Trefl z kolei pokazał jak dobrze prosperującym i zorganizowanym jest klubem. Wszystkie formalności i potrzebne papiery władze załatwiły w kilka godzin, i w piątek, kiedy podpisałem kontrakt, dowiedziałem się, że w Gdańsku mam się stawić już w poniedziałek. Tempo było ekspresowe! Drużyna wyciągnęła do mnie rękę, więc nie mogę się doczekać, by za to wszystko się jej odwdzięczyć.- Plany są takie, by w ciągu najbliższych 3-4 tygodni przywrócić mnie do treningów na normalnych obciążeniach. Kwestia mojej formy siatkarskiej jest jednak ciągle otwarta, ponieważ nie da się jej przewidzieć. Mogę tylko zapewnić, że dam z siebie wszystko, by jak najszybciej znów zagrać w meczu.