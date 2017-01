Serie A. Wojciech Szczęsny: Moja przyszłość zależy od Arsene'a Wengera

Polak jest wypożyczony na drugi sezon do AS Romy z Arsenalu. Włosi mogą go wykupić za 16 mln euro. Chcieliby go zatrzymać, ale nie wiadomo, czy będą mieli tyle pieniędzy na jego transfer.

- Moja przyszłość jest w rękach Arsene'a Wengera, człowieka, któremu ufam od 16. roku życia. Decyzja zależy tylko od niego. W moim kontrakcie nie ma żadnych klauzul. Jestem szczęśliwy, że walczą o mnie dwa tak wielkie kluby jak Arsenal i Roma - powiedział Polak w rozmowie ze "Sky Sport Italia".

Szczęsny znakomicie spisuje się w tym sezonie. Jest kluczowym piłkarzem Romy, dzięki czemu ta wciąż może walczyć z Juventusem o mistrzostwo, choć traci do Turyńczyków już cztery punkty (mając jeden rozegrany mecz więcej). - Mamy ogromne ambicje. Nie zadowolimy się drugim miejscem. Mamy skład, z którym możemy walczyć o mistrzostwo - powiedział Szczęsny.

