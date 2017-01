Puchar Świata w Wiśle. Szturc: Żyła niczego się nie boi i wszystko potrafi

Łukasz Jachimiak: W sobotę i niedzielę konkursy Pucharu Świata na skoczni imienia Adama Małysza, z Piotrem Żyłą w roli jednego z faworytów. Pan, jako człowiek, który odkrył talenty obu tych zawodników, ma prawo puchnąć z dumy.

Kiedy rozmawialiśmy przed Turniejem Czterech Skoczni, to bał się Pan typować Żyłę do wysokiego miejsca. Jest Pan zaskoczony, że lepszy od niego był tylko Kamil Stoch?

Piotrek na powrót na podium czekał prawie cztery lata, od marca 2013 roku. Powodem były pewnie głównie zawirowania z jego pozycją dojazdową?

Wygląda na to, że potrzebowali kogoś, kto będzie i ludzki, i mocno zarządzi, jak to zrobił Horngacher choćby właśnie w przypadku pozycji dojazdowej Żyły.

Kiedyś opowiadał mi Pan, że Żyła wzorował się na Andreasie Wanku. Skąd tak dziwny pomysł?

Żyła zawsze był tak uparty?

Treningi biegowe były, bo Żyła zaczynał od kombinacji norweskiej?

Kibiców najbardziej bawi chyba fakt, że grał w piłkę w Głębczesterze, czyli lokalnej drużynie z Wisły.

W przedsezonowym wywiadzie dla Sport.pl opowiadał o skokach z 10-metrowej wieży basenu w Wiśle i o pojedynkach z prezesem Apoloniuszem Tajnerem.

Na pewno będę na skoczni i będę się bardzo emocjonował. Akurat nasza kadra kombinacji norweskiej nie będzie uczestniczyła w Pucharze Świata w Val di Fiemme, zostajemy na miejscu, żeby potrenować w Szczyrku, więc wszystko da się pogodzić.- Trochę jestem i bardzo się cieszę z życiowego sukcesu Piotrka. To większa sprawa od zwycięstwa w Oslo, na Holmenkollen z 2013 roku. Zwłaszcza że na podium turnieju Żyła wskoczył zajmując też miejsce na podium w Bischofshofen. To dopiero jego trzeci tak udany konkurs w karierze. Teraz może być chyba tylko lepiej.- Tak, zmarnował kilka lat. Wtedy, kiedy stawał na podium w Oslo i w Planicy, było widać, że na koniec sezonu złapał znakomitą dyspozycję i nawet ten garbik mu nie przeszkadzał. Jego skoki nie były stabilne, on się na dojeździe męczył, ale nie chciał tego przyznać, a później bardzo długo wierzył, że to mu nie przeszkadza, bo gdyby przeszkadzało, to nie dałby rady osiągnąć sukcesów na Holmenkollen i w Planicy. Był niesamowicie uparty. Próbowaliśmy go przekonać do zmiany i ja, i Adam Małysz. Przychodziliśmy na treningi, rozmawialiśmy, wszystko na nic. Łukasz Kruczek, który wtedy prowadził kadrę, zostawił Piotrkowi kwestię dojazdu, uznając, że widocznie tak jest mu najlepiej. Teraz widać, że jednak ta zmiana była konieczna. Stefan Horngacher postawił sprawę jasno - albo zmiana pozycji, albo nie widzimy się w kadrze. Wreszcie Piotrek jeździ normalnie, jak wszyscy najlepsi skoczkowie na świecie. I sam mówi, że tego potrzebował. Na przyjściu nowego trenera skorzystali wszyscy nasi zawodnicy, a Piotrek skorzystał najwięcej. Nie chcę przekreślać dorobku Łukasza Kruczka, jego zasługi były ogromne, ale widocznie zawodnicy potrzebowali już kogoś nowego.- To prawda, my z Adamem mogliśmy tylko Piotrkowi doradzać, stawianie ultimatum należy do trenera głównego. A co do tej pozycji, to powiem jeszcze, że niedawno znalazłem nagrania z treningów z Piotrkiem z 2010 roku, kiedy został odsunięty od kadry i pracował ze mną w klubie. To trwało przez półtora roku, do listopada 2011 roku. Wtedy naprawdę udało mi się tak poustawiać Piotrka, jak chciałem. Przyjmował wszystkie uwagi, było widać, że pragnie wrócić do kadry. Jeździł równiutko, wyglądał na rozbiegu tak jak teraz. Ale wystarczyło, że wrócił do Pucharu Świata, pojechał z kadrą do Lillehammer i tam Piotrek uznał, że sobie wróci do starej pozycji, bo w niej się dobrze czuje. I tak przejeździł pięć lat z tym nieszczęsnym garbikiem i z tą fajeczką.- To cały Piotrek. Pamiętam, jak z Adamem poszliśmy na trening z chęcią zmienienia Piotrkowi tej pozycji. To było na skoczni w Malince, na imitacji, Żyła ćwiczył na tzw. wózku, lądował na materacu. Adam popatrzył i w końcu zapytał: "Piotrek, na kim Ty się wzorujesz, tak jadąc?". Piotrek na to: "no Wank tak jeździ". Popatrzyliśmy na siebie z Adamem, obaj zdziwieni, Małysz wówczas powiedział: "to nie masz się na kim wzorować? Przecież to zawodnik z drugiej czy trzeciej dziesiątki, a nie najlepszy skoczek świata". Ale Piotrek sobie wymyślił, że tak mu wygodnie i że z tego będzie umiał się odbijać nie gorzej niż najlepsi z normalnej pozycji.- Kiedy był dzieckiem, to o żadnej upartości nie mogło być mowy. Był wzorowym kandydatem na świetnego skoczka. Błyskawicznie realizował wszystko, co mu się powiedziało, a nawet zawsze wychodził ponad program. On i treningów na skoczni, i biegowych zawsze chciał więcej, trzeba było go powstrzymywać.- Tak, identycznie jak Adam Małysz. U mnie wszyscy zaczynali od kombinacji, chciałem, żeby byli wszechstronni i dopiero w wieku 14-15 lat wybierali sobie specjalizację. Piotrek miał znakomitą technikę biegu, świetną kondycję, mógłby być teraz wspaniałym kombinatorem norweskim. A nawet biegaczem. Były u nas na Kubalonce takie zawody jak Biegi Sylwestrowe, przyjeżdżali najlepsi biegacze w Polsce w wieku 12-13 lat. I w bardzo dużej stawce Piotrek zawsze był w czołówce, mieścił się na podium. A w kombinacji swoje kategorie wiekowe zazwyczaj wygrywał. W końcu poszedł w kierunku skoków, był na nie zdecydowany i bardzo dobrze. Ale karierę naprawdę mógłby zrobić jeszcze w kilku innych dyscyplinach.- Do piłki miał wielki talent. To był taki chłopak, który cieszył się każdym marszobiegiem po górach, każdym treningiem wytrzymałościowym. Najbardziej lubił ciężkie przygotowania do sezonu, a do tego zawsze miał świetną koordynację, fikał salta, był świetny i atletycznie, i sprawnościowo. To jest wszechstronny sportowiec. Niczego się nie boi. Czego się nie chwyci, w tym jest dobry. Siatkówka, koszykówka, skoki do wody - wszystko lubi i potrafi.- Kto skoczył z "dziesiątki" to już był naprawdę gość, na basenie ludzie go sobie pokazywali. Skoczkowie taką odwagę mają, oni się tej przepaści nie boją. Myśmy często chodzili na basen po treningu. Najpierw chłopcy zaczynali skakać z "trójki", później z "piątki", dopiero szli na "dziesiątkę". Oswajali się. Piotrek od razu chciał podjąć największe wyzwanie. Bardzo szybko zaczął skakać z 10 metrów na "główkę", a to już wymaga naprawdę dużego opanowania i świetnej koordynacji, żeby dobrze wejść do wody. Piotrek to wszystko miał bardzo szybko. Trochę szkoda, że swoją odwagę, wielką moc, niesamowitą dynamikę wykorzystuje dopiero teraz. Ale bardzo się cieszę, że chłopak tak oddany skokom w końcu doczekał się naprawdę bardzo dobrego, równego sezonu, który - to już widać - do końca powinien być nie tyko Kamila Stocha i Maćka Kota, ale też jego.