Premier League. Zwolnienie José Mourinho kosztowało Chelsea 8,7 mln funtów

Portugalczyk, który od początku obecnego sezonu jest menedżerem Manchesteru United, drugą kadencję na Stamford Bridge zakończył 17 grudnia 2015 roku. Dzień wcześniej Chelsea przegrała 1:2 z Leicester City i po 16 kolejkach poprzedniego sezonu zajmowała dopiero 16. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 15 punktów.Zwolnienie Mourinho i jego sztabu kosztowało Romana Abramowicza 8,7 mln funtów. Kwota ta jest zamieszczona w raporcie finansowym klubu za poprzedni sezon, który opublikowany został przez Premier League . Pod względem finansów za zeszłe rozgrywki, Chelsea znalazła się na 10. miejscu ze stratą 70,6 mln funtów. Kwota jest tak wysoka, bo uwzględnia koszty rozwiązania przez klub umowy z Adidasem, co kosztowało go aż 67 mln funtów.Od przyszłego sezonu "The Blues" grać będą już jednak w strojach produkowanych przez Nike. 15-letnia umowa z amerykańską firmą warta jest 60 mln rocznie. To dwukrotnie wyższa kwota niż ta, którą londyńskiemu klubowi płacił Adidas. Kontrakt z Chelsea z Nike jest drugim co do wielkości w Premier League. Większe pieniądze od sponsora technicznego w Anglii otrzymuje tylko Manchester United (także Nike, 75 mln funtów rocznie).