Ekstraklasa. Semir Stilić zagra w Wiśle Kraków!

Zaprezentowany zostanie w sobotę podczas konferencji prasowej. Pomocnik pojawił się w Krakowie jeszcze przed końcem 2016 roku. Pierwsza tura rozmów nie zakończyła się powodzeniem, Stilić żądał zbyt wysokiej pensji (ok. 15 tys. euro). Potem negocjował z Pogonią Szczecin oraz Górnikiem Łęczną, jednak koniec końców wyląduje w Krakowie.

Stilić to jeden z najlepszych obcokrajowców w historii polskiej ligi. W 2008 roku trafił do Lecha Poznań, gdzie w 106 meczach ligowych strzelił 18 goli i zaliczył 27 asyst. W mocniejszych ligach nie wiodło mu się tak dobrze. Nie poradził sobie na Ukrainie (Karpaty Lwów) oraz w Turcji (Gaziantepspor). W styczniu 2014 roku wzmocnił Wisłę Kraków, gdzie przez półtora roku zdobył 16 bramek i zaliczył 17 asyst w 52 meczach. Po udanym sezonie odszedł do cypryjskiego APOEL-u, ale nie potrafił tam wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Latem rozwiązał umowę i od tej pory pozostawał bez klubu.

