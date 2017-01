Marcin Matkowski wygrał turniej w Auckland

Rozstawiona z czwórką polsko-pakistańska para przegrała pierwszego seta 1:6 w 23 minuty, ale potem nie dała rywalom szans. Drugą partię zaczęła od szybkiego przełamania podania rywali i prowadzenia 3:1, by wygrać 6:2. W decydującej rozgrywce Matkowski z Quereshim zdobyli sześć pierwszych punktów i potem kontrolowali sytuację do samego końca.- Cieszę się z tego, jak graliśmy przez cały tydzień, a zwłaszcza z tego, że mimo słabych początków zawsze wracaliśmy do gry i ostatecznie wygraliśmy ten turniej. Jestem dumny z tego, jak poradziliśmy sobie z presją i w trudnych sytuacjach - mówił zadowolony Quereshi.- Współpracowało nam się świetnie, o nic więcej nie moglibyśmy prosić. Mam nadzieję, że w Melbourne dopisze nam szczęście, a potem zagramy razem jeszcze nie jeden turniej - mówił Matkowski o grze z Pakistańczykiem. Za zwycięstwo w nowozelandzkim turnieju dostali do podziału blisko 25 tys. dolarów.Dla Matkowskiego to 18. tytuł w karierze, ale pierwszy w Auckland. 35-letni Polak największe sukcesy osiągał w parze z Mariuszem Fysrtenbergiem, razem z którym wygrał w sumie 15 turniejów.Matkowski razem z Qureshim zagra w Australian Open. Swoich rywali w pierwszej rundzie poznają w niedzielę.