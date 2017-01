Premier League. Kłótnia Diego Costy z Antonio Conte. Reprezentant Hiszpanii odsunięty od składu

BREAKING: Sky Sources: Costa has not trained for three days after becoming unsettled by L30m-a-year offer from club in China #SSNHQ — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) January 13, 2017

Jak poinformowały dwa brytyjskie źródła - "The Telegraph" oraz "Daily Mail" - podczas jednego z treningów Chelsea w ośrodku w Cobham miało dojść do ostrej sprzeczki między Costą i Conte. Reprezentant Hiszpanii miał uskarżać się na bóle w dolnej partii pleców, co mogło być związane z jego wcześniejszymi urazami ścięgien uda.Do zdania zawodnika nie przychylił się jednak sztab medyczny Chelsea, któremu bez zastanowienia uwierzyć miał Conte. To z kolei we wściekłość wprawiło najskuteczniejszego zawodnika Premier League w tym sezonie. Według brytyjskich źródeł między menedżerem i napastnikiem doszło do kłótni, która poskutkowała wyrzuceniem reprezentanta Hiszpanii z kadry na sobotni mecz Chelsea z Leicester City (godz. 18.30). Co więcej, wstrzymane także zostały rozmowy z zawodnikiem nt jego nowego kontraktu na Stamford Bridge.Jak dodaje "Daily Mail" sprawa może mieć drugie dno. Wg dziennikarzy, reprezentujący interesy Costy menedżerowie, są właśnie w Chinach, gdzie negocjują kontrakt zawodnika z klubem Tianjin Quanjian. Zdaniem Brytyjczyków, Chińczycy są skłonni zaoferować Chelsea aż 80 mln funtów za piłkarza, a jemu samemu pensję w wysokości 30 mln funtów rocznie! Sprawa podobno wylądowała na biurku samego Romana Abramowicza, który nie chce jednak słyszeć o możliwości sprzedaży reprezentanta Hiszpanii, którego kontrakt w zachodnim Londynie ważny jest jeszcze przez dwa lata.Jeszcze inne światło na sprawę rzuca "Sky Sports". Wg jego informacji Costa nie trenował z całym zespołem przez ostatnie trzy dni, nie tyle z powodu kontuzji, co oferty, którą otrzymał z Chin. Zawodnik podobno skłonny jest skusić się na olbrzymie pieniądze, które oferują mu Azjaci.W obecnych rozgrywkach Costa jest najskuteczniejszym zawodnikiem Chelsea i całej ligi. W 19 kolejkach Premier League 28-letni napastnik strzelił 14 goli i zaliczył pięć asyst. Reprezentant Hiszpanii na Stamford Bridge trafił przed rozpoczęciem sezonu 2014/15. Z Chelsea w tym czasie wygrał ligę oraz Puchar Ligi.