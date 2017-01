Kto kolejnym przeciwnikiem Deontaya Wildera?

Jeden z najbardziej znanych promotorów bokserskich, Eddie Hearn, jest pewien, że Deontay Wilder pokona podczas najbliższej obrony pasa Andrzeja Wawrzyka i zachowa tytuł mistrza świata organizacji WBC. Już w maju miałby ponownie wyjść do ringu, a jego przeciwnikiem byłby Dillian Whyte. Anglik przegrał w ubiegłym roku z Anthonym Joshuą i była to jego pierwsza porażka w karierze. Hearn, który promuje Whyte'a, jest zdania, że jego podopieczny zasługuje na walkę z "Bronze Bomberem".- Wilder wraca do ringu w lutym , by zmierzyć się z polskim pretendentem. Powinna to być jednak dla niego łatwa przeprawa, więc czemu nie mógłby stawić czoła Whyte'owi już w maju? W kwietniu mierzą się Kliczko i Joshua, a zwycięzcy tych dwóch walk mogliby później skrzyżować rękawice. Pod koniec roku mogłoby więc dojść do pojedynku Wildera z Joshuą, ale najpierw zobaczmy Wildera w starciu z innym Brytyjczykiem, Dillianem Whyte'em. To będzie dla niego prawdziwy sprawdzian - powiedział Hearn telewizji Sky Sports.Drugą bardzo ciekawie zapowiadającą się walką na tej gali byłoby starcie Luisa Ortiza z Jarrellem Millerem. Kubańczyk również współpracuje z Hearnem i uchodzi za jednego z czołowych pięściarzy wagi ciężkiej. Dotychczas wygrał wszystkie swoje walki, a starcie z Millerem byłoby dla niego sporym wyznaniem, ponieważ Amerykanin również nie zaznał jeszcze smaku porażki.Sam Wilder nie skomentował jeszcze wypowiedzi Hearna, ale wiadomo, że jego obóz otrzymał od obozu Josepha Parkera propozycję walki unifikacyjnej. Nowozelandczyk zdobył niedawno pas WBO po pokonaniu w kontrowersyjnych okolicznościach Andy'ego Ruiza Juniora. Teraz chciałby skrzyżować rękawice z Wilderem, który na ten pomysł zareagował bardzo entuzjastycznie. Ma on nadzieję zawalczyć z Parkerem już w kwietniu, ponieważ, jak zapewnia, w 2017 roku chce pokazać, że jest najlepszy na świecie.Aby doprowadzić do starcia z Whyte'em lub Parkerem Wilder musi najpierw pokonać Andrzeja Wawrzyka 26 lutego w Alabamie. Tego wieczoru miało jeszcze wystąpić dwóch innych Polaków, lecz Artur Szpilka poinformował, że jego walka z Dominikiem Breazeale'em nie dojdzie do skutku. W tej sytuacji Amerykanin może zmierzyć się z Izu Ugonohem, polskim pięściarzem nigeryjskiego pochodzenia, który trenuje wspólnie z Parkerem na Nowej Zelandii.