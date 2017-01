Aleksandar Prijović ma ofertę z PAOK-u Saloniki. Do gry wkracza też Dynamo Kijów. Legia ma następcę

Dynamo Kijów chce przebić PAOK. Ukraińcy szykują lepszą ofertę i dla Prijovicia, i dla Legii. Sprawa może się rozstrzygnąć już jutro. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) January 13, 2017

Mistrzowie Polski za napastnika mają otrzymać 2,2 mln euro, a w kontrakcie piłkarza z greckim klubem znalazł się zapis gwarantujący Legii 15 procent od kolejnego transferu zawodnika.O tym, że Prijović zamierza opuścić Warszawę, sam zainteresowany poinformował na łamach "Super Expressu" pod koniec grudnia : - Odchodzę. I mówię to w tym momencie po raz pierwszy. Moja misja w Legii jest już skończona. Klub bardzo mi pomógł, ja pomogłem klubowi. Teraz nadszedł czas na rozstanie.Szwajcar zapowiadał, że przeniesie się do ligi chińskiej, ale ostatecznie karierę kontynuować może w Grecji. Sprawa nie jest jednak do końca przesądzona. Jak poinformował na Twitterze Piotr Koźmiński piłkarzem mocno interesuje się także Dynamo Kijów, które podobno szykuje lepszą ofertę dla klubu jak i zawodnika.Legia pozyskała już następcę Prijovicia, o czym także informuje weszlo.com . 21-letni Vamara Sanogo przeniesie się na Łazienkowską z Zagłębia Sosnowiec , gdzie odkrył go Jacek Magiera.Francuz w I lidze występował od sierpnia 2016 roku. W rundzie jesiennej rozegrał dla Zagłębia 15 spotkań, w których strzelił 5 goli i zanotował 3 asysty. Wcześniej występował na zapleczu ligi angielskiej, w trzeciej lidze w barwach Fleetwood Town oraz w szóstej w Nuneaton. Sanogo jest wychowankiem FC Metz.