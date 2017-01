Puchar Świata w Wiśle, mistrzostwa świata w piłce ręcznej, a do tego hity w lidze francuskiej i hiszpańskiej [ROZKŁAD WEEKENDU]

W sobotę zawodnicy Tałanta Dujszebajewa rozegrają swój drugi mecz na mistrzostwach świata we Francji . Po porażce z Norwegią 20:22 biało-czerwoni zmierzą się z Brazylią, która w pierwszym spotkaniu uległa gospodarzom turnieju. Brazylijczycy na igrzyskach olimpijskich w Rio dotarli do ćwierćfinału i z pewnością nie będą dla mocno przebudowanej polskiej kadry łatwym rywalem.W Wiśle na skoczni im. Adama Małysza po raz pierwszy w tym sezonie polscy skoczkowie wystąpią przed własną publicznością. Kamil Stoch, który do lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Domena Prevca traci tylko 13 punktów, ma duże szanse na zdobycie złotego plastronu lidera cyklu. Liczymy także na pozostałych naszych zawodników i umocnienie się kadry na 1. pozycji w Pucharze Narodów.Potrzebujące Swansea na Liberty Stadium podejmie walczącego wciąż o tytuł mistrza Anglii Arsenal. Bardzo ważny to mecz dla Łukasza Fabiańskiego, który zmierzy się ze swoimi byłymi, klubowymi kolegami.Tracąca pięć punktów do prowadzącego w La Liga Santander Barcelona na własnym stadionie zmierzy się z ósmym aktualnie zespołem ligi hiszpańskiej Las Palmas. Czy Leo Messi, Neymar, Luis Suarez i spółka wykonają zadanie i nie pozwolą "Królewskim" powiększyć przewagi? Transmisja spotkania w Eleven.Mistrz Anglii kontra największy z faworytów do zdobycia tytułu w obecnym sezonie. Leicester City podejmie u siebie Chelsea i spróbuje utrudnić londyńczykom walkę o wygranie ligi. Czy Claudio Ranieri da szansę Bartoszowi Kapustce?Godz. 14.15 - sprint kobiet stylem dowolnym w Toblach, Puchar ŚwiataGodz. 14.30 - sprint kobiet w Ruhpolding (7,5 km), Puchar ŚwiataGodz. 16.00 - Hull - BournemouthGodz. 16.15 - Barcelona - Las Palmas (transmisja w Eleven)Godz. 18.30 - Atletico - Betis (transmisja w Eleven)Godz. 18.00 - Anwil Włocławek - Polski Cukier Toruń (Tauron Basket Liga)Godz. 20.00 - Toulouse - Nantes (transmisja w Eleven)

Godz. 20.00 - Angers - Bordeaux (transmisja w Eleven)Pierwsze z niedzielnych starć między Liverpoolem i Manchesterem. Najpierw o 14.30 zmierzą się ze sobą "niebieskie" części obu miast. Everton podejmie Manchester City, który musi wygrać na Goodison Park, by nie stracić kontaktu z czołówką ligi.Arkadiusz Milik otrzymał zgodę na powrót do treningów, ale na jego powrót na boisko musimy jeszcze chwilę poczekać. W niedzielę na boisku powinien za to pojawić się Piotr Zieliński, który wraz z kolegami z Napoli podejmie u siebie Pescarę. Transmisja meczu w Eleven Sports.Goniąca prowadzący w lidze Juventus Roma na wyjeździe zmierzy się z Udinese. W pierwszym składzie rzymskiej drużyny z pewnością zobaczymy błyszczącego na włoskich boiskach Wojciecha Szczęsnego. Transmisja spotkania w Eleven."Polski" mecz w Serie A. Czekający na debiut w rozgrywkach Bartosz Bereszyński oraz były piłkarz Lecha Karol Linetty i ich Sampdoria na własnym stadionie podejmą Empoli, którego bramki bronić będzie Łukasz Skorupski. Transmisja spotkania w Eleven Extra.Drugi indywidualny konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i pozostali polscy skoczkowie powalczą o kolejne punkty PŚ i utrzymanie pozycji lidera w Pucharze Narodów.Hit 21. kolejki Premier League. Drugi w tabeli Manchester United na Old Trafford zmierzy się z zajmującym 2. miejsce Liverpoolem. Czy Jose Mourinho i jego "Czerwone Diabły" podtrzymają zwycięską passę i pokrzyżują "The Reds" pościg za prowadzącą w lidze Chelsea?Szansa na zobaczenie Macieja Rybus. Drużyna Polaka na wyjeździe zmierzy się z zajmującym trzecie miejsce od końca w tabeli SM Caen. Transmisja w Elven Sports.Najciekawsze spotkanie 18. kolejki Primera Division. Druga w tabeli Sevilla u siebie zmierzy się z prowadzącym w tabeli Realem Madryt. Czy gospodarzom uda się zmniejszyć stratę do "Królewskich"? Będzie to także rewanż za czwartkowe spotkanie w Puchar Króla, które także na stadionie Sevilli zakończyło się remisem 3:3. Transmisja spotkania w Eleven.Co prawda bez Bartłomieja Drągowskiego, ale i tak to jedno z najciekawszych spotkań tej kolejki Serie A. Dziewiąta w tabeli Fiorentina podejmie u siebie lidera z Turynu. Czy gospodarzom uda się pokonać Juventus? Transmisja meczu w Eleven Sports.Na zakończenie dnia zaprezentuje nam się Kamil Glik. Polak wraz ze swoim Monaco pojedzie do Marsylii, gdzie czeka ich bardzo trudne spotkanie z zajmującym szóste miejsce w tabeli Olympique Marseille. Transmisja w Eleven Extra.Godz. 14.45 - bieg pościgowy kobiet w Ruhpolding (10 km), Puchar ŚwiataGodz. 14.30 - Everton - Manchester CityGodz. 15.00 - sprint drużynowy kobiet stylem dowolnym w Toblach, Puchar ŚwiataGodz. 17.45 - Francja Norwegia , MŚ w piłce ręcznejGodz. 20.45 - Brazylia - Japonia, MŚ w piłce ręcznej