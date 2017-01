Ekstraklasa. Litwin Novikovas w Jagiellonii

Skrzydłowy Novikovas występował zarówno w młodzieżówce, jak i pierwszej drużynie narodowej. W Jagiellonii będzie drugim Litwinem obok Fiodora Cernycha.To pierwszy nowy zawodnik pozyskany przez lidera w zimowej przerwie rozgrywek. Równolegle odchodzą zawodnicy, którzy nie zdołali się przebić do pierwszego składu. Umowę z klubem rozwiązał obrońca Łukasz Sołowiej, wolną rękę ma napastnik Łukasz Sekulski, ostatnio wypożyczony do Korony Kielce Białostoczanie w poniedziałek wznowili treningi po urlopach. W sobotę mają w planie u siebie pierwszy sparing z pierwszoligowymi Wigrami Suwałki. W niedzielę wyjadą na trzytygodniowe zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegrają sześć meczów kontrolnych, m.in. z Łudogorcem Razgrad, Dynamem Tbilisi i Terekiem Grozny. Do kraju wrócą 5 lutego . Tydzień później wznowią rozgrywki meczem na szczycie tabeli ekstraklasy - w Gdańsku spotkają się z wiceliderem Lechią.