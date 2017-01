"Dawaj Rzeźnik, patrzę. O, Miami!" Jak Artur Jędrzejczyk motywuje Jakuba Rzeźniczaka na treningu Legii [WIDEO]

Zaczynamy obóz ?????? w dobrych humorach . Czas na ciężka prace! pic.twitter.com/S3ZkYyM47F — Jakub Rzeźniczak (@JakubRzezniczak) 10 stycznia 2017

"Kuba szybciej, k...a, szybciej. Dawaj "Rzeźnik", patrzę. Haha! Tak Kuba, tak. Przygotuj się, Miami! [nowa ksywka kapitana Legii nadana po jego ostatnich wakacjach na Florydzie]. Dawaj "Rzeźnik", teraz! - tak Artur Jędrzejczyk i inni piłkarze Legii motywowali Jakuba Rzeźniczka, który na koniec treningu - do spółki z Mateuszem Żyrą - oddawał głową strzały na bramkę.A doktor Legii, po kolejnych nieudanych próbach, zaczął się trochę martwić: - To już będzie wstrząśnienie mózgu - powtarzał Maciej Tabiszewski. Na szczęście Rzeźniczak w końcu trafił, Żyro też.Atmosfera w drużynie Jacka Magiery była świetna już jesienią. Ale teraz, gdy do zespołu dołączył Jędrzejczyk, wydaje się być jeszcze lepsza. Świadczy o tym choćby krótki materiał wideo, przygotowany przez serwis Legia.com , który przedstawia właśnie wyżej opisane zdarzenie.Legia od kilku dni przebywa na zgrupowaniu w Benidromie (południe Hiszpanii). Do Polski wróci 21 stycznia, ale tylko na chwilę, bo po trzech dniach w kraju znowu wyleci do Hiszpanii. Tym razem do La Mangi, gdzie trenować będzie do 4 lutego.- Gra Legii w Lidze Mistrzów, to nie jest główny powód, dla którego tu przyszedłem. Wpłynęło na to wsparcie, jakiego klubowi udzielają kibice. To motywuje każdego piłkarza na świecie i zaważyło na mojej decyzji - mówi Daniel Chima Chukwu, który podpisał kontrakt z Legią.Daniel Chima Chukwu to nie koniec wzmocnień w linii ataku. Mistrzowie Polski szukają jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję. A w zasadzie to już znaleźli: jest nim 26-letni napastnik Lokomotiwu Moskwa, którego Legia obserwuje ładnych kilka lat.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.Trener Jacek Magiera na pierwsze zimowe zgrupowanie do Hiszpanii zabierze sześciu młodych zawodników, którzy jesienią z powodzeniem grali w drużynie do lat 19 oraz w Młodzieżowej Lidze Mistrzów.