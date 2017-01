MŚ piłkarzy ręcznych 2017. Adam Malcher, niespodziewana gwiazda kadry. Jeszcze niedawno grał w 1. lidze

Bronił jak w transie. Obronił karnego już w pierwszej minucie, potem w podobny sposób zatrzymywał rywali jeszcze dwa razy. Gdyby tylko nasza ofensywa była nieco skuteczniejsza, stałby się bohaterem koszmarów reprezentantów Norwegii - bronił ze skutecznością 44 proc.! Jego przygoda z kadrą jest długa, ale jednocześnie wyboista.

Jego największym sukcesem w karierze jest brązowy medal MŚ 2009. Wystąpił we wszystkich 10 spotkaniach, ale przebywał na boisku łącznie półtorej godziny. Powód nazywał się Sławomir Szmal. Gdy znajdował się w najlepszej dyspozycji żaden inny bramkarz w Polsce nie mógł mu dorównać, walka toczyła się tak naprawdę o miano numeru dwa.

Wypadł z kadry

23-letni wówczas Malcher tę walkę przegrał i niedługo potem wypadł z kadry. Zmiennikiem "Ministra Obrony Narodowej" najczęściej był Piotr Wyszomirski, na którego naciskał jeszcze Marcin Wichary. Z tego względu Malcherowi pozostawały występy w piłce klubowej. W najwyższej lidze zadebiutował już w wieku 16 lat. Po ośmiu latach w Gwardii Opole przeszedł do Zagłębia Lubin, gdzie zdobył cztery medale mistrzostw Polski i grał w Lidze Mistrzów.

Ostatecznie jednak wrócił do Gwardii. Został w niej nawet po spadku do 1. ligi. Na początku zeszłego roku klub miał ogromne problemy finansowe, jego istnienie było zagrożone. Mimo to Malcher zdecydował się zostać w Opolu, gdzie pracuje na status lokalnej legendy. Latem miał kilka propozycji z innych klubów. Jak sam przyznał w rozmowie z "Katowickim Sportem" był już praktycznie spakowany, "ale w tym momencie pojawiła się szansa na normalność w Opolu i zostałem, bo jestem stąd".

Jego pseudonim to "Yogi". Bo jest nieco powolny, swoje robi też postura - przy 198 cm wzrostu waży 114 kg. Ale nie przeszkadza mu to ani trochę w bramce, nie ma problemu z zatrzymywaniem rywali.

Wierzył w powrót

- Nie składam broni. Zawsze jest cień szansy. Każdy sportowiec ma chyba takie ambicje - grać w reprezentacji kraju. Jeżeli znalazłbym uznanie w oczach selekcjonera, na pewno stawię się na każde zawołanie - mówił kilka miesięcy temu o powrocie do reprezentacji. Los się do niego uśmiechnął. Po igrzyskach olimpijskich karierę reprezentacyjną zakończył Sławomir Szmal, a Piotr Wyszomirski - który znakomicie spisywał się w Brazylii - doznał kontuzji. To otworzyło mu drzwi do kadry oraz bluzy z numerem 1. Z Norwegią nie zszedł z boiska nawet przez sekundę, nawet gdy potrzebował chwili na dojście do siebie po obronie uderzenia rywala własną twarzą.

Mimo znakomitego występu pozostał skromny i dziękował za pomoc sztabowi szkoleniowemu. - Wszyscy zawodnicy byli rozpisani przez trenerów. Rzucali tam, gdzie musieli i dlatego udało się obronić kilka rzutów - w ten sposób wytłumaczył swoje interwencje.

Uraz przed mistrzostwami

A pomyśleć, że jeszcze dwa tygodnie temu nie było pewne, czy w ogóle pojedzie do Francji. Zmagał się z kontuzją dłoni, miał pękniętą kość kciuka. Na szczęście uraz nie okazał się groźny i to Malcher otrzymał najwięcej pochwał za występy w turnieju towarzyskim w Irun. - Trener mi zaufał, sporo rozmawialiśmy i zaczynam turniej jako numer jeden. Usłyszałem "Adam liczę na ciebie" i to ważne, aby bramkarz miał pewność, że ma kredyt zaufania i po pierwszej złej interwencji nie siada na ławkę. To turniej i wszyscy będą mieli okazję, aby zagrać - powiedział w rozmowie z "Nową Trybuną Opolską".

- Super zagrał Adaś Malcher. W bramce wyprawiał super rzeczy. Powinniśmy to wykorzystać - stwierdził po meczu z Norwegią Michał Daszek, drugi bohater Polaków (skuteczność 7/7). Koledzy muszą jak najszybciej zrewanżować się Malcherowi i nie zaprzepaścić jego wysiłku po raz drugi.

