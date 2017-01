MŚ piłkarzy ręcznych. Trener Szymczyk o postawie Polaków: Pozytywne zaskoczenie

- W związku z poważnym osłabieniem naszego zespołu oczywiste były obawy o to, jak wypadniemy w turnieju. Okazało się, że z Norwegami było lepiej niż można było oczekiwać. Szkoda, że przy remisie w końcówce nie udało się wykorzystać 3-4 okazji bramkowych, jakie mieliśmy - dodał były szkoleniowiec m.in. Powenu Zabrze i Piotrkowianina.Szymczyk podkreślił bardzo dobrą grę bramkarza Adama Malchera i skuteczność Michała Daszka. - Malcher imponował spokojem, dodał pewności kolegom swoimi interwencjami. Daszek rozegrał super mecz, rzucał bardzo dobrze. Zresztą postawa całej drużyny daje podstawy do optymizmu i nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej.- Nie zagłaskajmy jednak tych chłopaków, poczekajmy na sobotni pojedynek z Brazylią, który będzie miał ogromne znaczenie dla ewentualnego wyjścia z grupy - ocenił Szymczyk.Jego zdaniem w sytuacji, kiedy drużyna jest przebudowywana i odmładzana, pewnego progu nie da się od razu przeskoczyć. - Ale musi być walka, zaangażowanie, wiara, jak w meczu z Norwegią. Bez tego nie ma mowy o sukcesie w piłce ręcznej, która jest przecież sportem kontaktowym. A nawet najlepszy rywal miewa słabszy dzień, można to wykorzystać, tylko trzeba uwierzyć - zauważył.Przypomniał, że Norwegowie ograli biało-czerwonych w Krakowie podczas ubiegłorocznych ME (30:28). - To trudny przeciwnik, skoro poradził sobie z przy naszej widowni w meczu, którego to Polacy byli faworytami. Teraz czeka nas spotkanie z Brazylią. Myślę, że jesteśmy w stanie wygrać - zakończył Szymczyk.Grupowymi rywalami Polaków w rozgrywanych we Francji MŚ będą też jeszcze Japonia, Rosja i Francja . Cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału.