Ekstraklasa. PAOK zainteresowany Prijoviciem. Leśnodorski: Transfer rozstrzygnie się do końca miesiąca

MIECZYSŁAW MICHALAK

Kwestia transferu Aleksandara Prijovicia rozwiąże się do końca miesiąca - powiedział Bogusław Leśnodorski na łamach "Super Expresu". Za to "Sportowe Fakty" informują, że do gry o napastnika Legii Warszawa włączył się PAOK Saloniki.

Prijović obecnie przechodzi rehabilitację po złamaniu obojczyka. Nie zamierza już grać w Legii. Pod koniec zeszłego roku powiedział: - Odchodzę. I mówię to w tym momencie po raz pierwszy. Moja misja w Legii jest już skończona. Klub bardzo mi pomógł, ja pomogłem klubowi. Teraz nadszedł czas na rozstanie. Jego sytuacja jest jednak skomplikowana. Chińczycy oferują za niego 1,5 mln euro, czyli dwa razy mniej niż oczekuje za niego Legia. Władzom klubu bardzo nie spodobało się zachowanie piłkarza i zagroziły mu zesłaniem do trzecioligowych rezerw. Teraz trochę światła na jego sytuację rzucił prezes Legii Bogusław Leśnodorski. - Prowadzimy rozmowy w sprawie Aleksa nie tylko z Chińczykami, ale również z klubami ze wschodu i południa Europy. Najpóźniej do końca miesiąca transfer Prijovicia powinien być sfinalizowany - powiedział w "Super Expressie". Dodał też, że Legia może jeszcze kogoś kupić, ale na pewno nie w najbliższych dniach. Zaprzeczył również plotkom o transferze Petara Skuleticia z Lokomotiwu Moskwa. Za to "Sportowe Fakty" informują, że jednym z klubów zainteresowanych Prijoviciem jest PAOK Saloniki. Napastnik Legii był tak naprawdę dopiero trzecim wyborem Greków, ale Karim Ansarifard ostatecznie wybrał Olympiakos Pireus, a APOEL nie chciał 1,5 mln euro za Pierosa Sotiriou. Serb ze szwajcarskim paszportem trafił do Legii przed rozpoczęciem sezonu 2015/16. W pierwszym roku pobytu w Polsce strzelił 16 goli w 47 meczach. W obecnych rozgrywkach zdobył osiem bramek w 25 spotkaniach. Jego kontrakt z Legią wygasa w czerwcu 2019 r.



