Ligue 1. Krzysztof Krychowiak: Grzegorz nie żałuje transferu do PSG, ale po sezonie usiądziemy do rozmów z władzami klubu

Krychowiak przeszedł latem z Sevilli do PSG za 26 mln euro (+ bonusy). Jednak w nowym klubie nie radzi sobie dobrze; zaczął zaledwie 6 z 19 spotkań ligowych w podstawowym składzie i jest dopiero piątym środkowym pomocnikiem w ekipie Unaia Emery'ego.

- Gdy Grzegorz wybrał PSG wiedział, że nie będzie łatwo. Zdawał sobie sprawę z tego, że na swojej pozycji będzie miał rywali na podobnym poziomie, więc szykował się na walkę o to miejsce. Oczywiście, że chciałby grać więcej, dlatego jest w 100 proc. skupiony na tym zadaniu - powiedział Krzysztof, nazywany przez Francuzów jego agentem.

Polak zadebiutował w nowym zespole dopiero 9 września w meczu z St. Etienne (1-1). - Polska długo grała na Euro, więc Grzegorz był zmęczony po turnieju. Potem musiał poznać zespół, zaadaptować się w nim. Musiał uzbroić się w cierpliwość.

Media co jakiś czas donoszą o kolejnych klubach zainteresowanych Krychowiakiem. Brat reprezentanta Polski częściowo potwierdza te plotki, ale... - Jest kilka klubów, wolałbym ich nie wymieniać z nazwy, które kontaktowały się ze mną, by zapytać o sytuację Grzegorza. On chce grać, chce wiedzieć, że PSG wierzy w niego. Nie żałuje tego transferu. To wielki klub i wielka szansa, którą chce wykorzystać. Zagrał w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, co nie jest porażającą liczbą, ale to normalne w takim klubie, gdzie jest ogromna rywalizacja. To nie jest idealny sezon, Grzegorz nie jest zadowolony, ale skupia się na pracy. Po zakończeniu sezonu usiądziemy z władzami PSG by przedyskutować przyszłość, jakie mają wobec niego plany.

