MŚ piłkarzy ręcznych. Adam Malcher skomentował mecz z Norwegią

Adam Malcher (bramkarz reprezentacji Polski): "Wszyscy zawodnicy byli rozpisani przez trenerów. Rzucali tam, gdzie musieli i dlatego udało się obronić kilka rzutów. Na pewno są pozytywne elementy z tego meczu, ale też te do poprawy, więc musimy przeanalizować to spotkanie. Pierwsze koty za płoty i myślę, że co mecz będzie lepiej. Wydaje mi się, że zadecydowała końcówka, w której się pogubiliśmy i doświadczenie Norwegów wzięło górę. Nie zagraliśmy złego spotkania. Było trochę nerwów, stresu, żeby dobrze wejść w turniej. Może zabrakło doświadczenia, którego będziemy nabierać wraz z każdym kolejnym meczem".Kolejny mecz Polska rozegra w sobotę o 14.45 z Brazylią. w tej grupie występuą jeszcze gospodarze MŚ Francuzi, Rosjanie oraz Japończycy.