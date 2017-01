MŚ piłkarzy ręcznych. Michał Daszek: Powinniśmy wykorzystać dyspozycję Malchera

Mateusz Jachlewski (kapitan reprezentacji Polski): "Starali¶my się walczyć do końca. Mieli¶my ¶wietnego Adama Malchera w bramce, ale popełniali¶my za dużo błędów w ataku. To był dopiero nasz czwarty mecz w tym składzie, więc zapewne z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Starali¶my się urozmaicać nasze zagrywki, raz było podanie do koła, innym razem rzut z tyłu. Jedne wychodziły lepiej, inne mniej i te trzeba będzie jeszcze przećwiczyć na treningu".Tomasz Gębala: "Pokazali¶my, że potrafimy nawi±zać walkę z najlepszymi, bo Norwegia jest tak± drużyn± w ¶wiatowym czubie. Ta walka będzie podstaw± do dalszej gry w tym turnieju. To pocz±tek fajnej przygody dla nas i dla kibiców. Niuanse zadecydowały o końcowym wyniku".Michał Daszek: "Popełnili¶my zbyt dużo prostych błędów. Super zagrał Ada¶ Malcher. W bramce wyprawiał super rzeczy. Powinni¶my to wykorzystać. Szkoda, że w końcówce zabrakło nam zimnej głowy. Mam nadzieję, że będziemy nabierać do¶wiadczenia i kiedy¶ w przyszło¶ci będziemy wygrywać takie mecze".