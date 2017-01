MŚ piłkarzy ręcznych. Trener Strząbała: Polski zespół ma spory potencjał

Do Francji pojechała bardzo młoda drużyna, na dodatek przetrzebiona kontuzjami. Co prawda podopieczni Tałanta Dujszebajewa ulegli Norwegii , ale Strząbała nie krył słów uznania dla postawy polskiej ekipy.- Wielu zawodników udowodniło, że można z nimi wiązać przyszłość. Przez większą część meczu zagraliśmy bardzo dobrze taktycznie i wcale nie byliśmy zespołem gorszym od Norwegów. Na pewno szkoda, bo można było uzyskać lepszy wynik . Widać jednak, że ten zespół ma szansę jeszcze na tych mistrzostwach powalczyć - podkreślił.Strząbała dodał, że w pierwszej połowie biało-czerwoni popełnili za dużo prostych błędów, ale później pod tym względem było już dużo lepiej.- W drugiej połowie, dzięki dużemu zaangażowaniu w obronie i postawie w bramce Adama Malchera nasz zespół był bardzo długo w grze. Świetny mecz zagrał też zdobywca siedmiu bramek Michał Daszek - stwierdził kielecki szkoleniowiec.Jednym z jaśniejszych punktów drużyny Dujszebajewa był też Tomasz Gębala. - Widać, że chłopak ma olbrzymie serce do walki i nie boi się przeciwników. Kiedy ma dobrą sytuację wypracowaną przez zespół, kiedy może się rozpędzić i rzucić na bramkę, wtedy jest bardzo groźny. Na pewno debiut na mistrzostwach świata może zaliczyć do udanych - chwalił zawodnika Orlen Wisły Płock asystent Dujszebajewa w kieleckim klubie.Jego zdaniem, polski zespół pokazał, że awans do fazy pucharowej turnieju jest w zasięgu możliwości drużyny. - Mamy bardzo młodą ekipę. Dla tych zawodników każdy kolejny mecz to nauka i zbieranie doświadczenia. Jestem przekonany, że ta drużyna z meczu na mecz będzie grała lepiej.Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają w sobotę, a ich przeciwnikiem będzie Brazylia.