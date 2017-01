Puchar Hiszpanii. Awans i rekord Realu Madryt

Francuski trener Realu Zinedine Zidane poprawił o jeden mecz bez przegranej poprzednie najlepsze osiągnięcie, należące od minionego sezonu do Barcelony prowadzonej przez Luisa Enrique.W stolicy Andaluzji Real, który wygrał pierwsze spotkanie z Sevillą 3:0, wystąpił bez swojej największej gwiazdy - Cristiano Ronaldo oraz kilku innych zawodników z podstawowego składu. Gdy w 77. minucie gospodarze po bramce Iborry objęli prowadzenie 3:1, wśród kibiców odżyły nadzieje na awans. Szybko rozwiał je Sergio Ramos , wykorzystując w 83. minucie rzut karny, a wynik ustalił w 93. Karim Benzema. Francuski napastnik uratował w ten sposób rekord Realu.W czwartek awans do ćwierćfinału przypieczętowały także Celta Vigo oraz Eibar. Drużyna z Galicji pokonała u siebie Valencię 2:1 (na wyjeździe zwyciężyła 4:1), a Eibar zadowolił się bezbramkowym remisem z Osasuną Pampeluna (na wyjeździe wygrał 3:0).Dzień wcześniej do ćwierćfinału zakwalifikowała się broniąca trofeum Barcelona, pokonując na swoim stadionie Athletic Bilbao 3:1. W Kraju Basków Katalończycy przegrali 1:2. Ponadto awans wywalczyły Real Sociedad , Alaves i drugoligowy Alcorcon, a we wtorek - Atletico Madryt.