Puchar Włoch. AC Milan rywalem Juventusu w ćwierćfinale

Dwóch pomocników drużyny gospodarzy trafiło do siatki w odstępie dwóch minut na początku drugiej połowy. Przed przerwą goście prowadzili po golu Andrei Belottiego. Drużyna z Turynu kończyła mecz w dziesiątkę - w 87. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Antonio Barreca.W środę awans zdobyły Fiorentina, która zwyciężyła u siebie Chievo Werona 1:0, oraz Juventus, po zwycięstwie w Turynie nad Atalantą Bergamo 3:2. We wtorek Napoli wygrało przed własną publicznością z drugoligowym zespołem ASD Spezia Calcio 3:1, a jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Piotr Zieliński - już w trzeciej minucie spotkania. W kadrze drużyny z Neapolu są także powracający do zdrowia Arkadiusz Milik oraz Igor Łasicki.W ćwierćfinale Napoli zagra z Fiorentiną ( 24 stycznia ).Pozostałe mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu.