MŚ piłkarzy ręcznych 2017. Polska - Norwegia 20:22. Malcher i Daszek wspaniali, koledzy bojowi, ale zbyt nerwowi [OCENY]

Zawodników oceniamy w szkolnej skali 1-6.Obronił karnego już w pierwszej minucie, w sumie zatrzymał trzy rzuty rywali z siódmego metra, a w całym meczu popisał się aż 17 skutecznymi interwencjami. Wpuścił tylko 22 bramki, miał świetną, 44-procentową skuteczność. W 2009 roku na MŚ był zmiennikiem Sławomira Szmala , grał mało, w całym turnieju uzbierało mu się półtorej godziny na boisku. Z Norwegami rozegrał cały mecz, pokazując, że nadszedł jego czas.Nie zagrał.Dwa rzuty i dwa gole, na parkiecie prawie pół meczu. Bywało, że trochę brakowało mu pomysłu, że stał, patrzył i nie bardzo wiedział, co zagrać. Solidny, ale nie błyskotliwy.Początek niezły, był szybki, ruchliwy, wyglądało na to, że ma pomysł. Niestety, przez cały mecz bez gola (dwie próby) i w sumie miał aż cztery straty.Prawie cały mecz na boisku. Dwa trafienia (2/5), pierwsze dopiero w 39. minucie. Dwa faule w ataku, czasem za wolny i za mało sprytny.Walczył w obronie, a gdy pojawiał się w ataku, to potrafił dać asystę, ale częściej się mylił - miał jedną stratę i jeden faul w ofensywie.Wszedł w mecz świetnie, rzucił dwie bramki i prowadziliśmy 2:0. Później nie był już tak skuteczny, rzucał 13 razy, zdobył sześć goli. Na plus odwaga, dobre zwody, przegląd boiska i wzorowa współpraca z kolegami.

SKRZYDŁOWI:

OBROTOWI:

Grał zbyt krótko.Nie zagrał.Kapitan dobrze walczył w obronie, ale nie pomógł w ataku. W 49. minucie przegrał pojedynek sam na sam ze skrzydła z Bergerudem przy wyniku 18:18. To mogła być decydująca sytuacja.Niewidoczny poza pewnie wykonanym karnym na początku meczu, na 3:3. I, niestety, poza sytuacją z końcówki, gdy przy remisie 20:20 przekroczył w ataku linię szóstego metra.Luz, pewność, niezawodność. Siedem rzutów i siedem goli - trafiał i ze skrzydła, i po zejściach do środka, i z koła, na którym potrafił sprytnie się znaleźć. Nieudana tylko jedna akcja - przy wyniku 15:15 w 41. minucie trochę poniosła go fantazja i postanowił sam przeprowadzić kontrę, ruszając spod naszej bramki. Niestety, w końcu wpadł na jednego z rywali i stracił piłkę Nie zagrał.Grał w obronie i był solidny, choć czasem za wolny, mijany przez Norwegów po indywidualnych akcjach.Wchodził do ataku, w pierwszej połowie wysłał na ławkę kar dwóch rywali, na początku drugiej połowy - kolejnego. Do przerwy miał dwa gole, a rzucał trzy razy. Szkoda, że w drugiej połowie już prawie nie było go widać. Na dwie minuty przed końcem, przy wyniku 20:22, popełnił faul w ataku.Nie zagrał.