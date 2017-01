NBA. Ponad milion głosów na LeBrona Jamesa przed Meczem Gwiazd

Liga podała po raz drugi wyniki głosowania fanów wybierających zawodników do pierwszych piątek 66. All Star Game. Spotkanie odbędzie się 19 lutego w Nowym Orleanie.James, który 12 razy zagrał w Meczu Gwiazd, zgromadził najwięcej - 1 066 147 głosów kibiców z całego świata, Curry ma ich 990 390 i wyprzedza swego klubowego kolegę, lidera z pierwszego notowania Kevina Duranta o niespełna 3000 głosów.Władze NBA podały jedynie najlepsze dziesiątki zawodników na Wschodzie i Zachodzie wśród podkoszowych i obwodowych. Na Wschodzie brak w tym gronie jedynego Polaka za oceanem Marcina Gortata z Washington Wizards. W stawce 40 czołowych graczy jest tylko jeden jego klubowy kolega - rozgrywający John Wall - 7. miejsce wśród obwodowych (173 148).Biorąc pod uwagę liczbę głosów oddanych na wszystkich graczy odnotowano duży wzrost - o 142 procent - w porównaniu do 2016 r. W tej edycji wzięło już udział 21 mln fanów.Po raz pierwszy w historii wyboru dokonają jednak nie tylko kibice, ale również dziennikarze i zawodnicy. Głos kibiców będzie miał wagę 50 procent (do tej pory 100), panel dziennikarzy i koszykarze występujący w NBA otrzymali po 25 proc. Aktywni gracze będą mogli oddać głos zarówno na siebie, jak i kolegów. Fani wybierali zawodników od sezonu 1974/75.Zmiana systemu ma zapobiec temu, by do pierwszych piątek nie dostali się, dzięki nadzwyczajnej mobilizacji fanów, szczególnie koszykarzy spoza USA, ale nie tylko, zawodnicy o przeciętnych umiejętnościach. Przed rokiem blisko wyboru był Gruzin Zaza Paczulia (wówczas z Dallas Mavericks), który w ostatnich dniach +wskoczył+ na czwarte miejsce wśród podkoszowych na Zachodzie. Teraz Gruzin, który przeszedł do Golden State Warriors, jest jednak jeszcze wyżej - plasuje się na drugim miejscu wśród podkoszowych na Zachodzie (823 376, chociaż średnio zdobywa tylko 5,5 pkt i ma 5,7 zbiórek).Głosowanie rozpoczęło się 25 grudnia i potrwa do 16 stycznia . Trzy dni później zostaną ogłoszone wyjściowe składy. Rezerwowych tradycyjnie wskażą trenerzy wszystkich ekip NBA. Wyniki głosowania kibiców na wyjściowe składy Meczu Gwiazd (stan na 25 grudnia):Konferencja Wschodniapodkoszowi:1. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 1 066 1472. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) 963 1103. Kevin Love (Cleveland Cavaliers) 473 320obwodowi1. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) 971 3622. Dwyane Wade (Chicago Bulls) 514 8663. DeMar DeRozan (Toronto Raptors) 453 538Konferencja Zachodniapodkoszowi:1. Kevin Durant (Golden State Warriors) 987 4792. Zaza Paczulia (Golden State Warriors) 823 3763. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) 630 7661. Stephen Curry (Golden State Warriors) 990 3902. James Harden (Houston Rockets) 961 6853. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) 899 024