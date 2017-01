Premier League. Manchester United sprzedał piłkarza za 20 mln funtów

Schneiderlin podpisał 4,5-letni kontrakt. Reprezentant "Trójkolorowych" trafił do Manchesteru w 2015 roku z Southampton i w barwach "Czerwonych Diabłów" wystąpił 47 razy, ale obecny szkoleniowiec Portugalczyk Jose Mourinho dał mu szansę tylko osiem razy.Piłkarz nie ukrywał, że jego ambicją jest gra , a nie siedzenie na ławce, dlatego, gdy przyszła oferta z Evertonu, odetchnął z ulgą. Tym bardziej, że trenerem ekipy jest Ronald Koeman, z którym pracował już w Southampton i świetnie się dogadywał."To menedżer, który potrafi wyciągnąć ze mnie wszystko, co najlepsze. Uwielbiałem grać pod jego wodzą" - powiedział Schneiderlin.Everton po 20 kolejkach Premier League jest siódmy w tabeli ze stratą 19 punktów do lidera Chelsea.