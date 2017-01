MŚ piłkarzy ręcznych. Rosja pokonała Japończyków w "polskiej" grupie

Timur Dibirow ???? w świetnym stylu zaczął mecz @Hand2017 z Japonią ????. Trwa transmisja na https://t.co/JAia0bSLAq. pic.twitter.com/DmjBvyOiI6 — TVP Sport (@sport_tvppl) 12 stycznia 2017

Francja też wygrała

Rosjanie szybko zdobyli przewagę. Po pięciu minutach prowadzili już pięcioma bramkami. Japończycy potem niespodziewanie się przebudzili. Grali szybko, a w obronie wychodzili do rywala bardzo wysoko. Co więcej, w ataku szalał Hiroki Shida, który w pierwszej połowie grał ze stuprocentową skutecznością. To spowodowało, że Rosjanie do przerwy prowadzili tylko trzema punktami.W drugiej połowie Japończycy doszli ich nawet na jedną bramkę, ale potem kontuzji nabawił się ich najlepszy strzelec, a w bramce przeciwników zaczął szaleć Bogdanow - zawodnik polskiego klubu, AZS Azoty- Puławy Ostatecznie Rosjanie pokonali Japończyków 39:29.W środę na inaugurację turnieju w meczu tej samej grupy gospodarze i obrońcy tytułu Francuzi wysoko wygrali z Brazylią 31:16. Reprezentacja Francji prowadziła od samego początku i każdą kolejną akcją udowadniała swoją przewagę. Brazylia popełniała proste błędy w defensywie, a dodatkowo brakowało jej szczęścia w ataku. W pierwszej połowie zespół z Ameryki Południowej trzykrotnie obijał słupek bramki Thierry'ego Omeyera. Francuski bramkarz udowodnił, że w wieku 40-lat ciągle można być w doskonałej dyspozycji i zachowywać niebywałą sprawność fizyczną. Francuz zakończył mecz z Brazylią z 67-procentową skutecznością (obronił 14 z 21 rzutów).