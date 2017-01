F1. Team Manor do 20 stycznia musi znaleźć sponsora

Jeżeli tak się nie stanie, ekipa z siedzibą w Banbury w Anglii nie zostanie dopuszczona do startów w tegorocznym sezonie. Wtedy w wyścigach Grand Prix w 2017 roku w Formule 1 będzie rywalizować tylko dziesięć teamów.Manor, którego właścicielem od 2015 roku jest Brytyjczyk Stephen Fitzpatrick, przez ostatnie kilka miesięcy szukał inwestora strategicznego, gdyż firma Just Racing Services Limited, która zajmowała się prowadzeniem teamu, nie była w stanie terminowo regulować bieżących płatności i zapewnić budżet na nowy sezon.Poprzedni sezon zespół zakończył na ostatnim, jedenastym miejscu. To spowodowało, że nie otrzymał jednego miliona funtów z puli nagród przeznaczonej dla uczestników rywalizacji.Sezon F1 2017 rozpocznie się 26 marca wyścigiem o Grand Prix Australii na torze w Melbourne.