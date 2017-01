Tenis. Roger Federer jest zmotywowany do kolejnych zwycięstw

Federer przez wielu ekspertów jest uznawany za najlepszego tenisistę w historii. W ciągu swojej wciąż trwającej kariery zdołał zdobyć 17 tytułów wielkoszlemowych i dwa medale igrzysk olimpijskich. Po półfinałowej porażce z Milosem Raonicem na ubiegłorocznym Wimbledonie ogłosił, że zawiesza starty do końca sezonu. Rozpoczynający się niebawem turniej Australian Open będzie jego pierwszym występem po przerwie. Szwajcar w wywiadzie dla Credit Suisse przedstawił swoje plany na najbliższy okres.- Moim celem jest wciąż pokonywanie najlepszych i wygrywanie wielkich turniejów. Jeśli mi się to nie uda, wtedy będę musiał sobie zadać pytanie, czy to kontynuować czy nie. Muszę jednak zapewnić, że jestem zbyt blisko czołówki i zbyt wielką radość sprawia mi gra , bym się teraz poddał. Najważniejszym pytaniem jest w tej chwili: Czy mam ochotę grać? A moją odpowiedzią jest: Zdecydowanie tak!Były wybitny australijski tenisista, Rod Laver, wierzy w Federera i twierdzi, że 35-latek jeszcze niejednym nas zaskoczy.- On będzie grać jeszcze kilka lat. Słyszałem, że planuje występować jeszcze dwa, trzy sezony. Według mnie, jeśli nie złapie żadnej kontuzji, a niemal przez całą karierę ich unikał, to będzie grał jeszcze dobre trzy lata, czego i jemu i sobie życzę . On jest fenomenem, to jeden z najbardziej popularnych sportowców świata. Pokazała to chociażby sytuacja w Perth, gdzie na zwykłym treningu obserwowało go 6 tysięcy osób. To niebywałe - powiedział jedyny w historii zawodnik, któremu udało się zdobyć klasycznego Wielkiego Szlema, tj. wygrać wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe w jednym roku.Od 16 stycznia Federer będzie walczył o tytuł mistrza Australian Open. W Melbourne triumfował dotychczas czterokrotnie, ostatni raz w 2010 roku.