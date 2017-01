Oświadczenie Dariusza Mioduskiego: Kto pije szampana i potem jeździ bez trzymanki, ten w końcu się rozbije

Kiedy wszystko się zaczęło?

W najbliższych tygodniach, a może nawet dniach, ma zostać podpisana umowa pomiędzy Dariuszem Mioduskim, a Bogusławem Leśnodorskim i Maciejem Wandzlem. O tym, kto wykupi udziały w Legii zadecydują koperty - procedura zwana w biznesie "shoot-out". Na ręce przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu, która prowadzi negocjacje między stronami, trafią dwie zalakowane koperty. Jedną - na zakup 40 procent udziałów Leśnodorskiego i Wandzla - złoży ją Mioduski. Drugą - na zakup 60 procent udziałów Mioduskiego - złożą Leśnodorski i Wandzel - czytamy na polsatsport.pl w tekście Romana Kołotonia.Dziennikarz oprócz tego ujawnił też wiele innych tajemnic biznesu Legii - m.in. chęć sprowadzenia przez Mioduskiego do akademii fachowca z zewnątrz czy brak jego podpisu pod transferami Miroslava Radovica i Vadisa Odjidja-Ofoe. "Jesteście lokalnymi przedsiębiorcami, a ja myślę globalnie" - miał rzec Mioduski na jednym ze spotkań udziałowców do Wandzla i Leśnodorskiego.W czwartek po południu Mioduski na swoim Twitterze zamieścił oświadczenie, w którym odniósł się do tych informacji. - "Artykuł" red. R. Kołtonia na temat konfliktu właścicielskiego Legii niestety zmusił mnie do zabrania publicznie głosu w tej sprawie - napisał Mioduski, dodając do tweeta zdjęcie z oświadczeniem.Mioduski, Leśnodorski i Wandzel długo wyglądali na zgraną trójkę. Od początku roku było co prawda słychać, że się różnią, ale wydawało się, że to zwykła różnica zdań (np. w ocenie pracy trenera Czerczesowa). Na początku października tercet się jednak rozpadł. Zaczęła się walka o władzę - otwarty konflikt, który trwa do dziś.Zaczęło się od publikacji "Przeglądu Sportowego", który jako pierwszy napisał o konflikcie między obydwoma właścicielami (z Leśnodorskim trzyma Wandzel, posiadacz 20 proc. udziałów). Leśnodorski w ostrych słowach skrytykował Mioduskiego, uważając, że za publikacją w dzienniku stoją jego ludzie. - Mioduski ma doradcę PR-owego, który pobiegł do "PS" - przekonywał prezes Legii w programie "Stan Futbolu", który wyemitowany na antenie Eleven został tego samego dnia, co publikacja gazety.- Źródłem naszych nieporozumień jest zaplecze finansowe klubu. Darek nigdy nie dołożył do klubu złotówki. Od roku z Maćkiem dążę do tego by znaleźć inwestora, dzięki czemu moglibyśmy walczyć z innymi klubami europejskimi. Nawet bez tego zdołaliśmy spłacić długi, choć wszystko co zrobiliśmy było obarczone sporym ryzykiem - dodawał Leśnodorski.Mioduski odpowiedział oświadczeniem, w którym przyznał, że złożył oficjalny wniosek o odwołanie zarządu spółki i zapewnił, że zarzuty Leśnodorskiego nie są prawdziwe, a on wielokrotnie proponował podwyższenie kapitału Legii.Wzajemne przerzucanie się argumentami nie przyniosło jednak żadnych rezultatów. Mioduski rezygnować z Legii nie chce, Leśnodorski i Wandzel również. A to oznacza, że o przyszłości klubu zadecydują koperty, w których już niedługo znajdą się oferty obydwu stron.- Większość, o ile nie wszyscy nasi piłkarze w innych klubach mogliby zarabiać 30 proc. więcej. Tylko teraz te 30 proc. to już jest za mało, by chcieli od nas odchodzić - mówi w rozmowie ze Sport.pl prezes Legii Bogusław Leśnodorski.Daniel Chima Chukwu to nie koniec wzmocnień w linii ataku. Mistrzowie Polski szukają jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję. A w zasadzie to już znaleźli: jest nim 26-letni napastnik Lokomotiwu Moskwa, którego Legia obserwuje ładnych kilka lat.- Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat - mówi w rozmowie ze Sport.pl były napastnik Legii i reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski.Był dublet, historyczny awans do Ligi Mistrzów, wyjątkowy mecz z Realem Madryt i łysa głowa Michała Pazdana, która zawładnęła zbiorową świadomością Polaków. Ale były też burdy chuliganów, zniżka formy i konflikt właścicieli. Od A do Z podsumowujemy stulecie Legii Warszawa.