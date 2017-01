Ekstraklasa. Nowy napastnik Wisły Płock

Pi徠kowski wcze郾iej reprezentowa m.in. GKP Gorz闚 Wielkopolski , KS Polkowice , Dolcan Z帳ki i Jagielloni Bia造stok . W sezonie 2013/14 i 2014/15, w 54 ligowych spotkaniach ekstraklasy zdoby 21 bramek.Do Wis造 przyszed z APOEL-u Nikozja, z kt鏎ym w sezonie 2015/16 si璕n掖 po mistrzostwo Cypru.Kontrakt z Pi徠kowskim Wis豉 podpisa豉 do ko鎍a tego sezonu, ale w przypadku gry p這ckiej dru篡ny w ekstraklasie w nowych rozgrywkach, zostanie on w klubie do czerwca 2018 roku. 32-letni napastnik w Wi郵e gra b璠zie z nr 27 na koszulce.To pierwsze i najprawdopodobniej ostatnie wzmocnienie p這ckiej dru篡ny w przerwie zimowej.