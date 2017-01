Ekstraklasa. Reprezentant Litwy bliski umowy z Jagiellonią

W piątek 27-krotny reprezentant Litwy ma przyjechać do Białegostoku i - po przejściu badań medycznych - podpisać z Jagiellonią kontrakt. Będzie w niej drugim reprezentantem naszych wschodnich sąsiadów, po napastniku Fiodorze Cernychu.To pierwsze wzmocnienie Jagiellonii w zimowej przerwie. Białostoczanie w miniony poniedziałek wznowili treningi, w niedzielę wyjeżdżają na trzytygodniowe zgrupowanie do Turcji.W jego trakcie zaplanowano sześć meczów kontrolnych, m.in. z Łudogorcem Razgrad, Dynamem Tbilisi i Terekiem Grozny . Do kraju białostoczanie wracają 5 lutego . Tydzień później wznowią rozgrywki meczem na szczycie tabeli ekstraklasy - w Gdańsku spotkają się z wiceliderem Lechią.