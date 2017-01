Od siatkarza do twórcy "złotej" historii Canarinhos. Rezende zamknął dekadę sukcesów

Do celu krok po kroku z kobietami

Wyzwanie na początek złotej epoki

Giba zostaje, Ricardinho nazywa Rezende "martwym"

Choleryk i schizofrenik Rezende

Rio i siatkarski powrót króla Midasa

Kariera Bernardo Rezende jako siatkarza nie trwała długo, ale nie zabrakło w niej sukcesów. Od 1972 roku występował we Fluminense, Volley Atlantica Boavista (w 1981 roku w tym klubie wygrał Superligę), Flamengo i Vasco da Gama. Najważniejsze momenty Brazylijczyk przeżył w reprezentacji narodowej. W 1983 roku uczestniczył mistrzostwach Ameryki Południowej, na których Brazylia wywalczyła złoto. Na igrzyskach olimpijskich zadebiutował mając 21 lat (jego drużyna zajęła na nich 5. miejsce), a cztery lata później w Los Angeles cieszył się ze srebrnego medalu. W 1988 roku zająć się już tylko szkoleniem.Uczył się pod okiem Bebeto de Freitasa, z którym wcześniej wywalczył srebro IO. Pierwszy zespół, za który był w pełni odpowiedzialny, to żeńska drużyna Pallavolo Sirio Perugia, z którą pracował 2 lata (1990-1992). Później, z męskim teamem Daytona Modena, w 1994 roku udało mu się wygrać Puchar Włoch. Tym przekonał do siebie szefów brazylijskiej federacji. W 1994 roku w finale mistrzostw świata Brazylia przegrała z Kubą, zdobywając srebrny medal oraz wygrała zawody z cyklu World Grand Prix. Dwa lata później jego podopieczne cieszyły się trzecim miejscem na igrzyskach w Atlancie i złotem na kolejnym siatkarskim mundialu. Rezende zaczęto traktować jako "lek na całe zło" brazylijskiego sportu, a jego pozycja w federacji rosła proporcjonalnie do kolejnych wygranych - mistrzostwa kontynentu, 3. miejsca Pucharu Świata, złotego medalu w Winnipeg w 1999 roku, srebra World Grand Prix i wielu innych. To jednak 2000 rok okazał się dla niego przełomowy. Canarinhos ponownie zdobyły 3. pozycję na igrzyskach olimpijskich. Dla Rezende był to moment rozstania się z paniami.2000 rok dla męskiej brazylijskiej siatkówki był czasem goryczy. Władze federacji, złaknione sukcesów równych tym z igrzysk olimpijskich w 1992 roku, uznały, że dwie kolejne imprezy tej rangi bez podium oraz brak wyników na mistrzostwach świata to powód do zmiany. Kandydata odważnego i ze sporym dorobkiem medalowym nie musieli daleko szukać. Bernardinho nie przestraszył się wyzwania, wręcz, jak sam przyznawał, było ono bodźcem, który sobie wymarzył.Na działanie "magicznej ręki" trenera nie trzeba było czekać - już w 2001 roku Brazylijczycy cieszyli się ze zwycięstwa w rozgrywanej w Katowicach Lidze Światowej. Nastąpiła eksplozja. W 2002 roku Brazylijczycy zostali mistrzami świata i zdobyli srebro Ligi Światowej, rok później wygrali Puchar Świata, złoto LŚ i mistrzostw kontynentu. Rezende wywalczył też złoto na igrzyskach olimpijskich w Atenach (po emocjonującym meczu finałowym z Włochami, wygranym 3:1) i kolejny sukces w LŚ. Apetyty prezesów federacji zostały zaspokojone, a posada trenera (która opierała się na "dżentelmeńskiej umowie" - medale gwarantowały jej zachowanie) była niezagrożona.Bernardinho wychował sobie graczy. Giovane, André Heller, Mauricio, Giba, André, Sérgio, Anderson, Nalbert, Gustavo, Rodrigao, Ricardo i Dante mieli stanowić o sile swojego zespołu przez kolejne pełne medali lata. Dla Rezende było to jednak za mało - w 2004 roku związał się z żeńskim zespołem Rexona-Ades. Nie przeszkodziło mu to w kontynuowaniu "złotego" kierunku, który wytyczył reprezentacji. W ciągu trzech następnych lat "Kanarkowi" obronili mistrzostwo globu, wygrali Puchar Świata, trzy razy triumfowali w Lidze Światowej i dwa razy w mistrzostwach kontynentu.Tak naprawdę dopiero 2007 rok to cień w sportowej biografii szkoleniowca. Po finałach LŚ w dotychczas zgodnej drużynie zaczął narastać konflikt między Gibą a Ricardinho. Poszło o pieniądze, a konkretnie podział nagród indywidualnych. Rezende miał problem - z jednej strony miał jednego z najzdolniejszych przyjmujących w historii współczesnej siatkówki, a z drugiej równie wartościowego rozgrywającego, którego sam wychował, i który był jednym z najstabilniejszych filarów reprezentacji. Po długich rozmowach z drużyną podjął decyzję o wyrzuceniu Ricardo Garcii z zespołu (zawodnik ten powrócił do reprezentacji dopiero 5 lat później na igrzyska w Londynie). - Rezende jest dla mnie martwy - brzmiał tytuł jednego z najgłośniejszych wywiadów z udzielonych przez zirytowanego rozgrywającego. - Decyzja o usunięciu Ricardo powinna być podjęta, ale nie ukrywam, że była bardzo ciężka. Ricardo był częścią rodziny, ale popełnił błędy i powinien wziąć za nie odpowiedzialność. W tym wypadku trzeba było poświęcić jednostkę, pewną indywidualność, żeby zachować grupę - tak szkoleniowiec tłumaczył decyzję "Super Volley'owi", podkreślając, że nie było wtedy między nimi możliwości dialogu. - Później niejednokrotnie próbowałem się skontaktować z Ricardo, ale on nie chciał ze mną rozmawiać. Po tym, jak powiedział, że jestem dla niego martwy, ja też uważam, że nie mamy o czym rozmawiać - dodał trener.Skandal ucichł i trzeba było szukać nowego wzmocnienia na rozegraniu Canarinhos. Rezende sporo ryzykował powołując na to miejsce swojego syna, Bruno. Decyzja ta przez długi czas wywoływała spory. - Cały czas tata i ja przeżywaliśmy wiele frustracji, a on bardzo zasłużył na triumf, bo przez te wszystkie lata nazywano go nepotystą - powiedział po zdobyciu złota w Rio w 2016 aktualny kapitan Brazylii.Okazało się jednak, że nawet negatywne emocje nie powstrzymały Brazylijczyków przed pieczętowaniem pozycji we współczesnej siatkówce kolejnymi (choć już nie zawsze złotymi) medalami. W Lidze Światowej wygrywali dwa razy (2009, 2010), srebrni byli aż czterokrotnie (2011, 2013 - w tym roku miał miejsce spór z Aleksiejem Spirydionowem, który nazwał trenera Brazylii "starym schizofrenikiem", 2014, 2016) i rządzili niepodzielnie na kontynentalnym podwórku (złoto mistrzostw 2011, 2013, 2015). Igrzyska w 2008 i 2012 roku zakończyli na drugim stopniu podium, w 2010 wygrali siatkarski mundial, by cztery lata później przegrać w finale z gospodarzami, kadrą Polski. Był to trudny moment, w którym światło dzienne ujrzała druga strona Bernardinho. Po jednej z najważniejszych akcji, w której poproszono o wideoweryfkację szkoleniowiec w emocjach. pokazał środowy palec w kierunku dziennikarza. Później przepraszał za zachowanie, ale łatka boiskowego choleryka nie opuściła go przez kolejne lata.Od mistrzostw świata w 2014 roku atmosfera wokół Rezende gęstniała, co miało także sporo wspólnego z aferą korupcyjną, która ujawniono w brazylijskiej siatkówce i kolejnymi konfliktami Bernardinho z federacją. Spekulowało się o rychłym zwolnieniu trenera, jednak finalnie miał on poprowadzić Kanarkowych aż do igrzysk w ich ojczystym kraju. Jeszcze w lipcu 2016 roku podczas Final Six Ligi Światowej Rezende mówił, że nie jest w stu procentach pewny tego, jak zaprezentuje się jego team podczas najważniejszej imprezy czterolecia. - Nie jest prawdą, że jesteśmy gotowi na to, by walczyć w igrzyskach olimpijskich. Jesteśmy drużyną na pewnym poziomie, ale takich jest w Krakowie aż sześć. Musimy myśleć o naszej drodze jako o podążaniu krok za krokiem - podkreślił. Strach o rezultat był jednak przedwczesny - w Rio to jego podopieczni cieszyli się wspaniałym zwycięstwem, które, jak się okazało, zwieńczyło przygodę Bernardo z męską kadrą. - W ciągu kolejnych dni nie dzwońcie do mnie i mnie nie szukajcie, bo wsiadam na rower i wyjeżdżam. Muszę odetchnąć i na spokojnie się nad wszystkim zastanowić -powiedział brazylijskiemu portalowi trener, dodając, że miłość do siatkówki ciągle się w nim tli. - Ludzie motywowani są przez potrzebę i pasję. Nikt nie zmuszał mnie do zajęcia się sportem, sam tego chciałem. Co jest większym wyzwaniem niż kolejna wygrana po zwycięstwie w takim stylu, w jakim udało się to podczas dopiero co skończonych igrzysk? - pytał Rezende.To, o czym spekulowano przez miesiące od triumfu w IO w końcu stało się oficjalne. 11 stycznia 2017 roku Bernardinho zrezygnował ze stanowiska trenera żółto-zielonych.