Biathlon. Pech polskiej sztafety w Ruhpolding, wygrana Niemek

Była to druga rywalizacja kobiecych sztafet w tym sezonie. W środę wśród mężczyzn najlepsi okazali się Norwegowie.Polki miały sporego pecha. Na pierwszej zmianie Mitoraj fatalnie spisała się na strzelnicy - miała sześć pudeł, a to oznaczało trzy karne rundy. Po dotarciu - jako ostatnia - do strefy zmian, mocno kulała. Kolejne biało-czerwone, goniąc czołówkę, zanotowały w sumie pięć pudeł.W składzie Niemiec pobiegły także Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt i Franziska Preuss. Po ostatniej wizycie na strzelnicy jako pierwsze na trasę wybiegły Norweżki. Dahlmaier miała do Marte Olsbu nieco ponad 10 sekund straty. Bardzo szybko doszła rywalkę i w końcówce nie dała jej szans.Norweżka totalnie opadła z sił i na ostatnich metrach dała się wyprzedzić jeszcze Francuzce Celii Aymonier.W polskiej ekipie bardzo dobrze spisała się Guzik . Wprawdzie miała jedno pudło i musiała raz dobierać pocisk, ale uzyskała siódmy czas wśród biegnących na ostatniej zmianie i zdołała wyprowadzić sztafetę na 16. pozycję. Wyniki sztafet w Ruhpolding:1. Niemcy 1:09.63,0 (0 karnych rund + 6 doładowań) (Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuss, Laura Dahlmeier)2. Francja strata 3,5 s (0+7) (Anais Chevalier, Justine Braisaz, Anais Bescond, Celia Aymonier)3. Norwegia 4,5 (0+1) (Kaia Woeien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu)4. Ukraina 8,8 (0+3)5. Włochy 1.51,5 (0+6)6. Czechy 1.51,7 (1+10)...16. Polska 5.03,8 (3+9) (Kinga Mitoraj, Magdalena Gwizdoń, Monika Hojnisz, Krystyna Guzik)