Mityng Orlen Cup. Polskie gwiazdy lekkoatletyki wystąpią w Łodzi

Przez minione dwa lata łódzka arena była gospodarzem mityngu Pedro's Cup. W tym roku sponsora tytularnego lekkoatletycznej imprezy, której odbyło się 12. edycji (w Bydgoszczy i Łodzi) zastąpił Orlen. Jak jednak zapewnił podczas czwartkowej konferencji prasowej w Łodzi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara zawody nie stracą na atrakcyjności."W roku ubiegłym i dwa lata temu zorganizowaliśmy imprezę, która na stałe wpisała się w halowy kalendarz, nie tylko polskiej, ale i światowej lekkoatletyki. Ten sam zespół organizować będzie w Łodzi mityng Orlen Cup 2017" - poinformował.Dodał, że tegoroczne zawody znalazły się wśród dziewięciu najważniejszych europejskich halowych mityngów posiadających status European Athletics Indoor Permit."To niesamowite święto sportu dla tych, którzy go uprawiają i tych, którzy mają możliwość przyjrzeć się z bliska swoim idolom. To również okazja do tego, by młode pokolenie naszych dzieciaków zachęcić do uprawiania +królowej sportu+. Bardzo cieszę się, że kolejny raz mamy szansę wspólnie organizować tę imprezę. Poprzednio energetycznie napędzała nas kawa, a teraz będzie napędzało nas inne paliwo" - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.Dyrektor Orlen Cup 2017 Lech Leszczyński przypomniał, że w 2015 r. zawody w Łodzi zostały uznane za najlepszy kompaktowy mityng na świecie, a przed rokiem pod dachem Atlas Areny rywalizowali późniejsi mistrzowie olimpijscy z Rio de Janeiro - brazylijski tyczkarz Thiago Braz oraz hiszpańska skoczkini wzwyż Ruth Beitia.W czwartek organizatorzy ogłosili pierwsze nazwiska na listach startowych tegorocznego mityngu.Łódzcy kibice zobaczą wschodzące i uznane gwiazdy polskiej "królowej sportu" - m.in. rekordzistów świata juniorów Ewę Swobodę (bieg na 60 m, UKS Czwórka Żory /AZS AWF Katowice) i Konrada Bukowieckiego (pchnięcie kulą, PKS Gwardia Szczytno) oraz medalistów mistrzostw świata i Europy - Kamilę Lićwinko (skok wzwyż, KS Podlasie Białystok ), Piotra Liska (skok o tyczce, OSOT Szczecin ), Pawła Wojciechowskiego (tyczka, CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) i Michała Haratyka (kula, KS AZS AWF Kraków)."Polska lekkoatletyka w ostatnich latach wykonała jakościowy skok i nie jest przypadkiem, że nasi zawodnicy w kilku konkurencjach są światowymi gwiazdami. Tak się składa, że są to konkurencje z naszego mityngu" - podkreślił wicedyrektor łódzkich zawodów Artur Partyka.Organizatorzy dodali, że obecnie trwa kontraktowanie zagranicznych lekkoatletów legitymujących się tytułami mistrza świata oraz medalami olimpijskimi.W Atlas Arenie kibice obejrzą zmagania w ośmiu konkurencjach. Będą to biegi na 60 m kobiet i mężczyzn, biegi na 60 m ppł kobiet i mężczyzn, skok wzwyż kobiet, skok o tyczce mężczyzn oraz pchnięcie kulą mężczyzn i kobiet.Łódzki mityng będzie jedną z trzech imprez zaliczanych do Orlen Mityng Tour, w którym na wzór Diamentowej Ligi, będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w wybranych konkurencjach. Cykl rozpocznie się od Copernicus Cup (10 lutego w Toruniu ), a zakończy mistrzostwami kraju w Toruniu (18-19 lutego).