MŚ piłkarzy ręcznych. Mariusz Jurkiewicz po operacji

Jurkiewicz nabawił się kontuzji w niedzielę, w końcówce meczu z Argentyną kończącego występy biało-czerwonych w turnieju towarzyskim w hiszpańskim Irun. W środę w Poznaniu badania obrazowe i kliniczne potwierdziły, że rozgrywający kadry doznał poważnego urazu więzozrostu barkowo-obojczykowego czwartego stopnia, co oznacza całkowite przerwanie ciągłości więzozrostu.- Uznałem, że musi to zostać wyleczone operacyjnie - podkreślił główny lekarz reprezentacji Polski Tomasz Owczarski, cytowany na stronie ZPRP.Według dr Przemysława Lubiatowskiego, jednego z operujących, zabieg, który zawodnik przeszedł w Rehasport Clinic w Poznaniu, przebiegł zgodnie z planem. Teraz Jurkiewicza czeka czteromiesięczny okres rehabilitacji.- Nie było żadnych niespodzianek. Teraz Mariusz musi odpoczywać, a do gry wróci za około cztery miesiące - przyznał Lubiatowski.Mistrzostwa we Francji rozpoczęły się w środę. Polacy pierwsze spotkanie rozegrają jednak w czwartek wieczorem. Ich rywalem będzie Norwegia