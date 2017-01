Leo Messi przedłuży kontrakt z FC Barcelona? Może się to okazać niewykonalne

Luis Suarez i Neymar przedłużyli swoje umowy do 2021 r., ale kontrakt Messiego upływa w 2018 r. Barcelona ma zatem 1,5 roku na to, by nie umożliwić mu odejścia za darmo.Argentyńczyk zarabia netto 22 mln euro rocznie. Zarobki Neymara i Suareza - po podpisaniu nowych umów - wzrosnąć miały do 25 mln euro.- Trzeba podejść do tego na chłodno i z rozsądkiem - powiedział w środę Grau. - Barca nie może przekroczyć 70 proc budżetu na pensje , liczby muszą się zgadzać.La Liga potwierdza budżety klubów przed rozpoczęciem każdego sezonu. Ekonomiczne przepisy ligi zabraniają klubom wydania więcej niż 70 proc budżetu na pensje.Budżet Katalończyków wynosi w tym sezonie rekordowe 695 mln euro. Barcelona wydaje na zarobki najwięcej w Hiszpanii (na świecie przebija ją tylko Manchester United).Grau twierdzi więc, że rozwiązaniem problemu umowy Messiego może być... zwiększenie przychodów. Świeżo podpisana umowa z nowym sponsorem koszulkowym - japońską firmą Rakuten - ma dać klubowi rekordowe 55 mln euro rocznie. To może pomóc.W klubie mogliby też zdecydować się na... sprzedaż innych graczy. Można przecież podejrzewać, że zrobią wszystko, by zatrzymać swego wychowanka, który w tym sezonie strzelił w ekstraklasie już 13 goli.- Jedną opcją jest więc zwiększenie przychodów, jak przewiduje nasza strategia ekonomiczna. Chcemy mieć najlepszych piłkarzy, ale być może musimy ustalić priorytety - dodaje Grau na temat drugiej opcji.- Klubowi zależy na tym, żeby w Barcelonie byli najlepsi piłkarzy na świecie. Chciałbym móc uspokoić obawy członków i kibiców klubu, ale musimy też zdać się na zdrowy rozsądek - kończy.