Robert Kubica przed startem w Dubaju: O formę fizyczną się nie martwię

Michał Owczarek

Robert Kubica za kierownicą Porsche 911 GT3 R (https://www.facebook.com/Lukasmotorsport/)

Mamy pięciu kierowców i oczywiście są pewne ograniczenia co do tego, jak długo mogę prowadzić auto, tym bardziej, że to nowa rzecz dla mnie. Ale dwugodzinne zmiany nie powinny być dla mnie problemem - mówi Robert Kubica przed 24-godzinnym wyścigiem w Dubaju.

- Cieszę się, że tu jestem. To mój pierwszy raz w Dubaju, więc będę się musiał szybko nauczyć tego toru. Pierwszy raz będę się ścigał Porsche. Ten samochód prowadzi się nieco inaczej, więc mamy wiele do nauczenie w krótkim czasie. Przed wyścigiem nie będziemy mieli zbyt wielu okazji treningu przed wyścigiem, więc musimy być bardzo skoncentrowani na naszej pracy - mówił Polak.



24-godzinny wyścig w Dubaju organizuje holenderska firma Creventic, która ma cały cykl siedmiu wyścigów długodystansowych pod swoimi skrzydłami. Kubicy ta seria nie jest obca. W



- Jeśli chodzi o moją formę fizyczną, to wszystko będzie w porządku. Już w zeszłym roku przejechałem 12-godzinny wyścig w Mugello, który jest organizowany przez tą samą firmę. Będzie ze mną wszystko w porządku, w ogóle się o to nie martwię. Mamy pięciu kierowców i oczywiście są pewne ograniczenia co do tego, jak długo mogę prowadzić auto, tym bardziej, że to nowa rzecz dla mnie. Ale dwugodzinne zmiany nie powinny być dla mnie problemem - dodał Kubica.



Podczas środowych treningów Kubica wykręcił najlepszy czas dnia. W czwartek podczas porannych przejazdów treningowych poprawił się o blisko 0,3 sekundy, a przed sesją kwalifikacyjną wykręcił 13. czas treningu, ale jego zespół więcej pracował nad autem w garażu niż jeździł po torze. Wykręcenie świetnego rezultatu jednego okrążenia może nie być łatwe do zrobienia.



- Na torze panuje wielki ruch, dlatego przejechanie czystego kółka, bez konieczności wyprzedzania innych aut, niemal graniczy z cudem. Stąd od samych czasów okrążeń ważniejsza będzie umiejętność jazdy w tłoku - pisał Kubica na swoim Facebooku. W kwalifikacjach



Początek wyścigu o godz. 11 w piątek. Meta 24 godziny później.



