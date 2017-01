Angielska Federacja Piłkarska oskarża Manchester City o łamanie zasad antydopingowych

Pracownicy komisji antydopingowej trzykrotnie nie zastali piłkarzy na treningu, który miał się właśnie odbywać. Klub dostał czas do 19 stycznia na odniesienie się do zarzutów. Oskarżenie nie jest skierowane do żadnego piłkarza indywidualnie, tylko do całego klubu.Jeśli Manchester City zostanie uznany winnym, grozi mu kara finansowa.Drużyna Pepa Guardiola po 20 kolejkach jest na 4. miejscu w Premier League z 42 punktami na koncie i ma siedem punktów straty do Chelsea. Kolejny mecz w niedzielę na wyjeździe z Evertonem.