Agnieszka Radwańska poznała finałową rywalkę w Sydney

Wcześniej w czwartek Polka, turniejowa "dwójka", równie łatwo uporała się z Czeszką Barborą Strycovą, wygrywając 6:1, 6:2.Polka zwyciężyła ją po raz piąty w karierze. Niepokonana jest także w pojedynkach z 10. obecnie w światowym rankingu Kontą. Oba ich dotychczasowe mecze odbyły się w zeszłym roku - w 1/8 finału w Cincinnati i finale w Pekinie.Poprzedni sezon był najlepszy w wykonaniu 25-letniej Brytyjki, która oprócz finału w stolicy Chin, duży sukces odnotowała wygrywając imprezę w Stanford. Dzięki temu m.in. awansowała do czołowej dziesiątki klasyfikacji tenisistek. Ten rok rozpoczęła od półfinału w chińskim Shenzen, gdzie Radwańska odpadła rundę wcześniej.Pochodząca z Krakowa tenisistka w piątek powalczy o 21. triumf w zawodach WTA. W Sydney była już najlepsza w 2013 roku, a w 2012 dotarła do półfinału.Obie finalistki mają już zapewnione po 305 pkt do rankingu światowego oraz prawie 71 tys. dolarów premii. Zwyciężczyni może liczyć na 132 740 USD.Z Sydney obie zawodniczki przeniosą się do Melbourne, gdzie od poniedziałku będzie się toczyć rywalizacja w wielkoszlemowym Australian Open.- Pojadę tam w dobrym nastroju, bo zawsze dobrze jest zacząć rok od kilku zwycięstw - przyznała Radwańska.Johanna Konta (W. Brytania, 6) - Eugenie Bouchard (Kanada) 6:2, 6:2 Agnieszka Radwańska (Polska, 2) - Barbora Strycova (Czechy) 6:1, 6:2