Luka Modrić piłkarzem roku w Chorwacji

Plebiscyt na najlepszego piłkarza organizuje gazeta "Vecernji List". W tegorocznej edycji Modrić zebrał 110 punktów i wyprzedził Ivana Rakiticia z Barcelony (80 punktów) oraz Mario Mandżukicia z JUventusu (76). Dla pomocnika Realu Madryt to piąte takie wyróżnienie w karierze. Wcześniej piłkarzem roku w Chorwacji wybierano go w 2007 2014 roku.- To wyróżnienie wiele dla mnie znaczy. Otrzymałem je piąty razy i jest dla mnie wyjątkowe, bo ta nagroda ma wielką tradycję. Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali - mówił Modrić, który ma za sobą bardzo udany sezon z Realem. Z "Królewskimi" wygrał Ligę Mistrzów, zdobył Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar Europy.