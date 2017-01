Thomas Mueller unika dziennikarzy, dzwoniąc ze smartszportu

??????



Thomas Muller dodges the press by having a phone call on his passport (via @SkySportNewsHD) pic.twitter.com/EYt4omVSqa — 101 Great Goals (@101greatgoals) January 12, 2017

To znana metoda, którą stosował z pewnością niejeden z nas. Tyle że nie wszyscy jesteśmy postaciami tak znanymi jak niemiecki piłkarz i nasze zachowanie nie musi zostać uwiecznione dla potomności.A Thomas Mueller przechodzi ostatnio trudny okres. Coraz więcej mówi się o tym, że stał się dla Bayernu nieprzydatny. Bronić go próbuje m.in. Robert Lewandowski. Nic jednak dziwnego, że reprezentant Niemiec nie ma ochoty rozmawiać o swojej sytuacji z prasą.Ale żeby od razu stosować taką metodę? Mógł chociaż przygotować swoją mistyfikację lepiej. No chyba że Muellerowi zależało na tym, aby dyskretnie dać publice do zrozumienia, że wolałby, aby na razie zostawić go w spokoju.