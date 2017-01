Ekstraklasa. Korona w Grodzisku Wielkopolskim

Są to: Michał Smolarczyk, słoweński bramkarz Darko Brjak, Michał Suchanek i Egipcjanin Mohamed Essam. Niewykluczone, że do ekipy dołączy Bartosz Kwiecień, wychowanek Korony wypożyczony ostatnio do Chrobrego Głogów Podczas tego obozu, który potrwa do 18 stycznia, kielczanie rozegrają dwa mecze kontrolne - 14 stycznia z Zagłębiem Lubin , a cztery dni później z byłym klubem trenera Bartoszka Chojniczanką Chojnice