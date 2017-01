John McEnroe: Kerber nie będzie długo numerem jeden w kobiecym tenisie

- Wydaje mi się, że Kerber zbyt długo nie będzie numerem jeden na świecie. Bardzo trudno jest utrzymać taką pozycję i to jest wielkie wyzwanie. Teraz to ona jest tą, którą się goni - powiedział 57-letni McEnroe w wywiadzie dla "Sportbild".Pięciokrotny zdobywca Pucharu Davisa jest nawet zaskoczony, że trenująca na co dzień w Puszczykowie zawodniczka została liderką światowego rankingu WTA.- Nigdy nie przypuszczałem, że tak się stanie. Szanowałem jej wolę walki, umiejętność obrony niemal każdej piłki , ale wydawało mi się, że to trochę za mało - przyznał.W obecnym sezonie Kerber na razie nie może się odnaleźć na kortach. W Brisbane 28-letnia triumfatorka dwóch turniejów wielkoszlemowych odpadła w ćwierćfinale, w Sydney nie przebrnęła meczu otwarcia. W poniedziałek rozpoczyna się w Melbourne Australian Open, w którym będzie bronić tytułu.