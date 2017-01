NBA. Dziesięć punktów Gortata, porażka Wizards

Spotkanie długo było bardzo wyrównane, a żadnej ze stron nie udawało się osiągnąć więcej niż kilka punktów przewagi. Wizards najwyższym prowadzeniem mogli się pochwalić dopiero w połowie trzeciej kwarty, kiedy po dobitce Gortata wygrywali 79:69. Od tego momentu coraz lepiej zaczęli jednak grać Celtics.W ostatniej części meczu nie do zatrzymania był Isaiah Thomas 27-letni rozgrywający gospodarzy zdobył w niej aż 20 punktów, czyli prawie tyle co cała drużyna Wizards (23). Łącznie Thomas zapisał na swoim koncie 38 pkt, a jego zespół cieszył się z 24. zwycięstwa.Wśród pokonanych najlepszy był Bradley Beal - 35 pkt. Zawiódł natomiast John Wall. Lider stołecznej drużyny miał 10 asyst, ale trafił tylko cztery z 21 rzutów i spotkanie zakończył z dorobkiem zaledwie dziewięciu punktów. Jego średnia w tym sezonie wynosi 23,2.Gortat na parkiecie przebywał 32 minuty. Trafił pięć z ośmiu rzutów z gry, a z dziewięciu zbiórek pięć było pod atakowanym koszem. Jego dorobek uzupełniają dwie asysty. Miał również jedną stratę."Czarodzieje" z bilansem 19-19 zajmują obecnie ósme miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, ostatnie premiowane udziałem w fazie play off. Kolejny mecz rozegrają w sobotę, kiedy na własnym parkiecie zmierzą się z ekipą Philadelphia 76ers (11-25).