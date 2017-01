Siatkówka. Prezes Resovii: Jesteśmy rozczarowani wynikiem

Podkreślił potrzebę przeanalizowania tego, co zawiodło w drużynie. "Zgubiliśmy nieco ten rytm gry , który od kilkunastu spotkań znakomicie funkcjonował. Te kilkanaście zwycięstw z rzędu dawało nam nadzieję na to, że będziemy w stanie walczyć o pierwsze trofeum w tym sezonie. Tak się jednak nie stało".Prezes dodał, że jego zespół musi "wrócić do pracy i przygotowywać się do następnego ważnego spotkania".W przyszłym tygodniu Resovia, wicelider ekstraklasy siatkarzy, rozegra kolejny mecz w Lidze Mistrzów