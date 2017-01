Euroliga koszykarek. Koszykarki CCC Polkowice przegrały na Węgrzech

Spotkanie w Polkowicach przyniosło wiele emocji; potrzebne były aż dwie dogrywki, aby wyłonić zwycięzcę. Lepsze okazały się Węgierki (90:82).Pierwsza kwarta wskazywała, że kibice będą świadkami bardzo zaciętego pojedynku. Co prawda Uniqa łatwo na początku odskoczyła na 12:3, ale kolejne fragmenty meczu należały do CCC . Po trafieniu Isabelle Harrison na półtorej minuty przed końcem tej części było 18:18.Druga kwarta okazała się decydująca i należała zdecydowanie do Węgierek. Przez sześć minut podopieczne Marosa Kovacika nie potrafiły zdobyć punktu. Fatalną passę przerwała dopiero tuż przed końcem tej części meczu Harrison, ale wówczas było już 42:27 dla przyjezdnych.Doskonale w zespole Uniqa w pierwszej połowie spisywała się Yvone Turner, która miała stuprocentową skuteczność i zdobyła 23 punkty (w sumie mecz zakończyła z 34). W pierwszym meczu obu ekip również była wiodącą zawodniczką swojej drużyny i zakończyła spotkanie z dorobkiem 33 punktów.W trzeciej kwarcie CCC udało się zmniejszyć straty aż o 10 punktów, a na początku ostatniej części spotkania po trafieniu Jamierry Faulkner było już tylko 58:53, ale wtedy ponownie ciężar gry na siebie wzięła niesamowita Turner. Przy stanie 64:59 Amerykanka zdobyła pięć punktów z rzędu i definitywnie rozstrzygnęła o losach meczu.Uniqa Sopron: Yvonne Turner 34, Shenise Johnson 20, Sara Krnjic 13, Aleksandra Crvendakic 6, Bernadett Hatar 2, Zofia Fegyverneky 1, Debora Dubei 0.CCC Polkowice : Isabelle Harrison 26, Jamierra Faulkner 17, Walerija Musina 10, Marija Rezan 5, Ewelina Gala 4, Magdalena Leciejewska 2, Mariona Ortiz 0, Marta Urbaniak 0, Angelika Stankiewicz 0.