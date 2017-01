Ekstraklasa. Arka na zgrupowaniu, Youssuf odchodzi z klubu

Do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma wyjechało 26 zawodników, wśród nich Mateusz Węsierski z zespołu juniorskiego oraz Adam Wolak, który ostatnio był wypożyczony do Olimpii Elbląg Jak poinformował gdyński klub, z drużyną nie pojechali Damian Mosiejko (otrzymał zgodę na testy w Zniczu Pruszków ), kontuzjowany Dariusz Zjawiński oraz Yussuff. Ten ostatni, 27-letni pomocnik, rozwiązał umowę z Arką.Yussuff występował w tym klubie od lata 2015 roku. W poprzednim sezonie Anglik przyczynił się do awansu drużyny do ekstraklasy (19 meczów w 1. lidze, trzy bramki), a jesienią rozegrał 12 spotkań w najwyższej klasie i cztery w ramach Pucharu Polski.Po 20 kolejkach ekstraklasy Arka zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów.