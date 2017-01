Wisła Kraków podpisze kontrakt z Hiszpanem? Ivan Gonzalez o krok od kontraktu

Wisła Kraków w zimowym okienku transferowym straciła swojego podstawowego środkowego obrońcę. Richard Guzmics zdecydował się kontynuować swoją karierę w Chinach, a krakowski klub musiał znaleźć następcę reprezentanta Węgier.Głównym kandydatem jest Ivan Gonzalez, 28-letni Hiszpan, który piłkarskie wykształcenie zdobywał w Maladze, a w swoim CV ma m.in. Real Madryt Hiszpan swoją karierę rozpoczął w Maladze. W pierwszej drużynie rozegrał 29 spotkań w La Liga, w których strzelił jednego gola. Solidna forma zaowocowała transferem do Realu Madryt . Tam odbił się od ściany, a jego obecność w zespole "Królewskich" ograniczyła się do gry w rezerwach.W kolejnych latach hiszpański obrońca kontynuował swoją karierę w Erzgebirge Aue. Występował też w ASA Targu Mures w Rumunii i drugiej lidze hiszpańskiej w Alcorcon.Portal Transfermarkt wycenia Gonzaleza na 700 tysięcy euro. Do Wisły może jednak trafić za darmo, na zasadzie wolnego transferu.