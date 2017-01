La Liga. James Rodriguez dostał bajeczną ofertę od Chelsea. Ronaldo namówił go do jej odrzucenia

James: Zostaję!

James, który w poprzednim sezonie odgrywał w drużynie Zinedine'a Zidane'a drugorzędną rolę, łączony był z takimi klubami jak Paris Saint-Germain, Manchester United czy Chelsea. Zdaniem hiszpańskich mediów "The Blues" nawet złożyli Realowi bajeczną ofertę opiewającą na 90 milionów euro.Kolumbijczyk nad przyjęciem propozycji od Chelsea zastanawiał się po Klubowych Mistrzostwach Świata w rodzimym kraju, gdzie udał się z rodziną na krótkie wakacje. Tam podjął decyzję o pozostaniu w Madrycie. Jak poinformował portal "Confidencial Columbia" namówił go do tego Cristiano Ronaldo. Portugalczyk poradził Jamesowi, aby ten wstrzymał się z odejściem przynajmniej do końca sezonu, ponieważ koledzy wciąż wierzą w jego umiejętności.Pomocnik wystąpił w wyjściowym składzie Królewskich w ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Króla przeciwko Sevilli i był najjaśniejszym punktem drużyny z Madrytu. Zdobył dwie bramki i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 3:0 na Estadio Santiago Bernabeu, przybliżając Real do awansu (rewanż 12 stycznia ).Po meczu Kolumbijczyk zapewnił dziennikarzy, że zamierza zostać w Madrycie, choć jeszcze niedawno twierdził, że ma oferty z innych klubów i nie wie, czy jego przyszłość będzie związana z Realem.- W naszej drużynie wszyscy chcą zawsze grać, ale nie mam z tym problemu. Każdy przechodzi czasem przez trudniejsze chwile. Jest nowy rok , mam nowe marzenia i cele w życiu. Chcę tutaj zostać - potwierdził James.