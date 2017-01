Ekstraklasa. Legia Warszawa czeka na licytację. Bitwa na koperty

O przyszłości warszawskiego klubu ma zadecydować procedura zwana w biznesie "shoot-out". Na ręce przedstawicieli Polskiej Rady Biznesu, która prowadzi negocjacje między stronami, trafią dwie zalakowane koperty. Jedna - na zakup 40 procent udziałów Leśnodorskiego i Wandzla, złoży ją Mioduski. Druga - na zakup 60 procent udziałów Mioduskiego, którą złożą Leśnodorski i Wandzel - poinformował Roman Kołtoń, w specjalnym tekście na stronie Polsatu Sport październiku 2016 roku w Legii nastąpił rozłam. Mioduski, większościowy udziałowiec klubu (60 proc. akcji), zażądał radykalnych zmian w zarządzaniu klubem. Dalsza współpraca z Leśnodorskim i Wandzlem okazała się niemożliwa. Do sprawy pierwszy odniósł się Leśnodorski. - Źródłem naszych nieporozumień jest zaplecze finansowe klubu. Darek nigdy nie dołożył do klubu złotówki. Od roku z Maćkiem dążę do tego by znaleźć inwestora, dzięki czemu moglibyśmy walczyć z innymi klubami europejskimi. Nawet bez tego zdołaliśmy spłacić długi, choć wszystko co zrobiliśmy było obarczone sporym ryzykiem - powiedział prezes Legii w programie "Stan Futbolu" na antenie Eleven.Mioduski odpowiedział oświadczeniem, w którym przyznał, że złożył oficjalny wniosek o odwołanie zarządu spółki i zapewnił, że zarzuty Leśnodorskiego nie są prawdziwe, a on wielokrotnie proponował podwyższenie kapitału Legii.Wzajemne przerzucanie się argumentami nie przyniosło jednak żadnych rezultatów. Mioduski rezygnować z Legii nie chce, Leśnodorski i Wandzel również. A to oznacza, że o przyszłości klubu zadecydują koperty, w których już niedługo znajdą się oferty obydwu stron.